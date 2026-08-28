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Una Toyota Hilux será el Papamóvil que usará León XIV durante su visita a la Argentina en noviembre

El Vaticano eligió una Toyota Hilux como base del Papamóvil para los recorridos de León XIV durante su visita a la Argentina en noviembre.

28 de agosto 2026 · 19:00hs
Una Toyota Hilux será el Papamóvil que usará León XIV durante su visita a la Argentina en noviembre.

Una Toyota Hilux será el Papamóvil que usará León XIV durante su visita a la Argentina en noviembre.

A poco más de dos meses de la visita del papa León XIV a la Argentina, ya se conoce cuál será la base del vehículo oficial que utilizará el pontífice durante sus desplazamientos: una pick up Toyota Hilux especialmente acondicionada para brindarle seguridad, altura y espacio durante los recorridos por la vía pública.

La elección tiene una particular relevancia para Toyota y para la industria automotriz argentina. La Hilux es el modelo de mayor volumen de producción en el país, uno de los vehículos más vendidos en el mercado interno y el automóvil argentino con mayor cantidad de unidades exportadas.

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León XIV tendrá como base la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires. De acuerdo con el esquema anunciado, el lunes 9 de noviembre permanecerá en Buenos Aires, el martes 10 desarrollará actividades en Córdoba y el miércoles 11 visitará Luján.

Todavía no se conocen todos los detalles

Por el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre el diseño definitivo del Papamóvil ni sobre la cantidad de unidades que serán construidas. Podrían fabricarse dos o más vehículos para contar con unidades de reemplazo y garantizar la disponibilidad tanto en Buenos Aires como en Córdoba.

Tampoco se informó si la Hilux tendrá cabina simple o doble, ni si el espacio destinado al Papa será abierto o contará con algún tipo de cerramiento. La primera alternativa aparece como la más probable.

Una cabina simple ofrece mayor superficie de caja, aunque limita el espacio interior disponible para los integrantes del entorno papal y el personal de seguridad. La cabina doble, en cambio, permite trasladar a más personas en el habitáculo, pero reduce el espacio posterior disponible para el pontífice.

Antecedentes en Argentina y otros países

Argentina ya tuvo antecedentes de vehículos nacionales especialmente acondicionados para las visitas de un Papa. Cuando Juan Pablo II llegó al país, en 1982 y 1987, utilizó distintos modelos de producción local.

En 1982 se empleó una camioneta Ford F-350. Durante la segunda visita, en 1987, se utilizaron una pick up Chevrolet C-10 y una Renault Traffic. Esta última recibió una intervención de mayor magnitud, con la modificación de la parte posterior para crear un espacio blindado y completamente vidriado.

La Toyota Hilux tampoco es una novedad como plataforma para un Papamóvil. En 2015, durante la visita del papa Francisco a Kenia, el vehículo oficial fue una Hilux de cabina simple. En aquella ocasión no tenía un cerramiento blindado completo, sino una estructura acristalada en la zona frontal.

Ese mismo año, durante la visita de Francisco a Manila, Filipinas, se utilizó otra alternativa sobre una pick up de cabina doble. El vehículo fue profundamente modificado: se conservaron las puertas traseras, pero se construyó un cerramiento similar al de una cabina simple para la zona del conductor y el acompañante.

Además, se retiraron el techo y los asientos posteriores para ampliar el sector de caja y generar un espacio de mayor volumen en la parte trasera, destinado al desplazamiento del pontífice.

La futura unidad argentina deberá resolver esas mismas necesidades de seguridad, visibilidad y movilidad, con el agregado de que será utilizada en distintos escenarios durante la visita de León XIV.

Toyota Hilux Argentina Vaticano
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