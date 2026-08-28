El reconocido preparador falleció a los 84 años. A lo largo de su extensa trayectoria trabajó junto a figuras como Roberto Mouras, Juan María Traverso, Guillermo Ortelli y Christian Ledesma, y fue protagonista de algunas de las épocas más exitosas del Turismo Carretera.

El automovilismo argentino está de luto por la muerte de Jorge Pedersoli , uno de los preparadores y motoristas más reconocidos de la historia del deporte motor nacional. Falleció este jueves a los 84 años, según informó oficialmente la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC).

Pedersoli construyó durante décadas una trayectoria estrechamente vinculada al Turismo Carretera , donde sus motores acompañaron a algunos de los pilotos más importantes que pasaron por la categoría y fueron protagonistas de numerosos campeonatos.

Uno de los vínculos más recordados de su carrera fue el que mantuvo con Roberto Mouras. Junto a Omar Wilke estuvo detrás de los motores del histórico Chevrolet conocido como el “7 de Oro”, con el que el “Toro” consiguió seis victorias consecutivas en 1976. Más adelante, también acompañó a Mouras durante los tres campeonatos consecutivos que consiguió con Dodge entre 1983 y 1985.

Años después, Pedersoli volvió a quedar asociado a una época dorada del TC de la mano de Juan María Traverso. Con el histórico motorista y Alberto Canapino como piezas fundamentales del proyecto, el “Flaco” consiguió los títulos de 1995, 1996 y 1997 con Chevrolet, mientras que en 1999 volvió a coronarse, aquella vez con Ford.

Su trabajo también estuvo ligado a Guillermo Ortelli, con quien alcanzó los campeonatos de Turismo Carretera de 2000, 2001 y 2002, y a Christian Ledesma, campeón en 2007 con una Chevrolet que tuvo a Alberto Canapino en el chasis y a Pedersoli en la motorización.

Murió Jorge Pedersoli, leyenda del automovilismo argentino e histórico motorista del TC

Murió Jorge Pedersoli, leyenda del automovilismo argentino e histórico motorista del TC.

Además, su trayectoria excedió al TC. Uno de los momentos más importantes llegó en 1995, cuando también participó del proyecto del Peugeot 405 de Traverso en el TC2000. Aquella temporada, el piloto de Ramallo consiguió la histórica doble corona en las dos principales categorías del automovilismo argentino.

Por sus manos también pasaron proyectos junto a nombres como Carlos Pairetti y Francisco Espinosa, entre muchos otros, en una carrera que se extendió durante varias generaciones y que lo convirtió en una verdadera referencia para los preparadores del país.

La ACTC despidió a Pedersoli destacándolo como una figura fundamental en el desarrollo de autos y equipos dentro del Turismo Carretera. Sus restos serán despedidos este viernes 28 de agosto a las 12.30 en la Capilla del Cementerio de la Chacarita.

Con la muerte de Jorge Pedersoli, el automovilismo argentino pierde a uno de los hombres que, trabajando muchas veces detrás de escena, fue determinante en algunas de las páginas más importantes de su historia.