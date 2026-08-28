Argentina XV tendrá como titulares a Diego Correa, Franco Rossetto y Bautista Lescano

Los paranaenses estarán desde el inicio en Argentina XV, que debutará en el Américas Rugby Championship ante Paraguay.

Argentina XV ya tiene equipo confirmado para enfrentar a Paraguay este sábado, desde las 14 (hora argentina), en el Estadio CAP Acero de Talcahuano, Chile. El encuentro marcará el debut de Argentina XV en el Américas Rugby Championship, torneo continental que también contará con Chile XV y Uruguay XV.