Uno Entre Rios | Ovación | Argentina XV

Argentina XV tendrá como titulares a Diego Correa, Franco Rossetto y Bautista Lescano

Los paranaenses estarán desde el inicio en Argentina XV, que debutará en el Américas Rugby Championship ante Paraguay.

28 de agosto 2026 · 19:04hs
Diego Correa será uno de los primeras líneas de Argentina XV.

Prensa UAR

Diego Correa será uno de los primeras líneas de Argentina XV.

Argentina XV ya tiene equipo confirmado para enfrentar a Paraguay este sábado, desde las 14 (hora argentina), en el Estadio CAP Acero de Talcahuano, Chile. El encuentro marcará el debut de Argentina XV en el Américas Rugby Championship, torneo continental que también contará con Chile XV y Uruguay XV.

El seleccionado nacional contará con los paranaenses Diego Correa, Franco Rossetto y Bautista Lescano, todos del Club Atlético Estudiantes, como titulares. Felipe Villagrán, también del CAE, quedó afuera del banco de los suplentes.

Villagrán, Rossetto, Lescano y Correa competirán en Chile con Argentina XV.

Con cuatro paranaenses, Argentina XV tiene plantel definido para el Américas Rugby Championship

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¿Cómo formará Argentina XV?

Diego Correa, Martín Vaca, Enzo Avaca, Francisco Sluga, Joaquín Domínguez, Ignacio Gandini, Joaquín Pascual Viale, Juan Pedro Bernasconi; Alejo Sugasti, Ignacio Dogliani (capitán); Franco Rossetto, Bautista Estellés, Pedro Coll, Bautista Lescano y Simón Pfister

Entre los relevos estarán Juan Ignacio Greising Revol, Nicolás Revol Pitt, Bautista Salinas Mallea, Rodrigo Fernández Criado, Thiago Sbrocco, Nicolás Viola, Federico Serpa y Luciano Avaca

Argentina XV Diego Correa Franco Rossetto Bautista Lescano
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