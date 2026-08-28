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La Bolsa de Cereales prevé mayor maíz y menos girasol para la campaña agrícola 2026/27 en Entre Ríos

La siembra de maíz crecería 3%, mientras que la superficie destinada al girasol bajaría 15% respecto del ciclo previo, según proyección de la Bolsa de Cereales.

28 de agosto 2026 · 19:02hs
La Bolsa de Cereales prevé mayor maíz y menos girasol para la campaña agrícola 2026/27 en Entre Ríos.

La Bolsa de Cereales prevé mayor maíz y menos girasol para la campaña agrícola 2026/27 en Entre Ríos.

Luego del retiro de las precipitaciones, los productores entrerrianos comenzaron las tareas de siembra de maíz correspondientes al ciclo agrícola 2026/27. De acuerdo con las últimas proyecciones del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), el área total destinada al cultivo presentaría un incremento cercano al 3% respecto de la campaña anterior.

Dentro de la superficie prevista para el cereal, el maíz de primera concentraría alrededor del 95% del total, mientras que el 5% restante correspondería a los lotes destinados al maíz tardío o de segunda.

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Menos superficie para girasol

La ausencia de precipitaciones en distintos sectores de la provincia permitió iniciar las labores de siembra de girasol para la campaña 2026/27.

Según las estimaciones del SIBER, el área destinada a la oleaginosa se reduciría alrededor de un 15% en comparación con el ciclo precedente.

La disminución proyectada adquiere relevancia si se tiene en cuenta el escenario climático previsto para los próximos meses. La proximidad del fenómeno de El Niño no configura, en principio, las condiciones más favorables para el desarrollo del cultivo.

Las proyecciones reflejan así comportamientos diferentes entre ambos cultivos: mientras el maíz ampliaría moderadamente su superficie, el girasol experimentaría una retracción en el área implantada.

Bolsa de Cereales Maíz Girasol
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