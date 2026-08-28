Joel Gassmann y Exequiel Bastidas corren en Oberá

El crespense Joel Gassmann y el paranaense Exequiel Bastidas compiten este fin de semana por la octava fecha en el trazado de Misiones.

El Turismo Nacional llega al autódromo Ciudad de Oberá para desarrollar la octava fecha de su temporada 2026. El trazado misionero contará con un total de 58 anotados, que se reparten de manera equitativa entre las clases 2 y 3. Entre los entrerrianos presentes estarán el crespense Joel Gassmann con el Chevrolet Cruze dentro de la Clase 3 del equipo de Jerónimo Teti, mientras que el paranense Exequiel Bastidas intervendrá en la Clase 2 con un Toyota Yaris en la estructura de Alejandro Bucci.

La actividad en pista comenzará este sábado con entrenamientos y clasificación, en tanto el domingo tendrán lugar las series y Finales de ambas divisiones. La Clase 2 tendrá 29 autos, mientras que la Clase 3 contará con idéntica cantidad de competidores.

La Clase 3 llega con Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) como líder del certamen. El piloto de Arrecifes acumula 223 puntos y la envidiable marca de cuatro triunfos en siete presentaciones. El Titán carga con un lastre de cuarenta kilos, y aventaja a Facundo Chapur (Honda Civic) por 44 puntos. Los tres de adelante los completa el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford Focus), a 74 de Canapino.

Destaca la ausencia por esta fecha de Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze). El de Lobería explicó que por cuestiones deportivas y presupuestarias no estará en Misiones, aunque el parate en principio es únicamente por esta carrera.

Exequiel Bastidas pelea por el título

Por su parte, la Clase 2 llegó a Misiones con los dos primeros del campeonato igualados en puntos. Tomás Vitar (Nissan March) y Francisco Coltrinari tienen 201 unidades respectivamente, aunque el mendocino carga dos kilos más de lastre en su Nissan. Tras ellos se ubica Exequiel Bastidas (Toyota Yaris), a escasos tres puntos de los líderes.