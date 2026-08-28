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Los Leones perdieron y jugarán por el bronce en el Mundial de Hockey

Los Leones cayeron por 2 a 1 contra Alemania en las semifinales. Disputarán el partido por el tercer y cuarto puesto el domingo, contra Países Bajos.

28 de agosto 2026 · 17:54hs
Los Leones dieron pelea pero no pudieron meterse en la final.

Prensa CAH

Los Leones dieron pelea pero no pudieron meterse en la final.

Los Leones cayeron con Alemania por 2 a 1 y se medirán ante Países Bajos por un lugar en el podio del Mundial de Hockey 2026. Antes, España hizo historia y eliminó a Países Bajos por 4 a 3 en un partido caliente. El partido por la medalla de bronce se disputará el domingo, desde las 9 (hora Argentina).

Argentina empezó el partido con inteligencia, cuidando la posesión de la pelota y apostando a la construcción de jugadas en conjunto. Tan mentalizados iniciaron que, al primer minuto, una avivada -como se dice en la jerga- de Thomas Habif dejó descompensado a Johannes Grosse, y el alemán lo derribó, lo que derivó en la primera tarjeta verde del duelo.

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Luego el trámite se hizo denso; ninguno de los dos equipos quería regalar metros y el encuentro se tornó como una partida de ajedrez. Alemania tuvo la más clara en el cierre del segundo cuarto, pero Christopher Rühr no pudo depositar en el fondo del arco el rebote que capturó a las espaldas de la defensa argentina.

Alemania lo ganó en el segundo tiempo

Tras el descanso largo, los teutones tomaron cartas en el asunto y salieron predispuestos a romper la paridad. Avisaron con un remate que despejó en la línea Thomas Habif, pero minutos después, en una jugada similar, Justus Weigand (33’) definió una jugada que era un penal en movimiento y consiguió quebrar el cero.

El último cuarto fue otro partido aparte. Argentina no se desesperó a pesar del resultado y fue con sus armas hacia el ataque: un hecho revulsivo de Bautista Capurro derivó en el primer córner corto para Los Leones y en el gol de Tomás Domene (46’) para empatar el duelo. Minutos después, cuando mejor se ponía el enfrentamiento, una tarjeta desmedida hacia Lucio Méndez Pin (le dieron diez minutos afuera) desvirtuó el resto del partido.

Debido a esta situación, los europeos se fueron hacia adelante y, en una jugada desafortunada, lanzaron un centro al área que terminó en el gol de Kaufmann (53’). Desde allí, todo fue tensión y Lucas Rey sacó a Tomás Santiago para tener 11 jugadores de campo; aunque no fue suficiente.

Los Leones cayeron de pie e irán por el bronce ante Países Bajos.

Los Leones Mundial Alemania Hockey sobre césped
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