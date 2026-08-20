El torneo de robótica se realizará el sábado 29 en el Centro Provincial de Convenciones y reunirá robots en pruebas de sumo, carreras, fútbol y laberinto.

Paraná será sede de la 17ª Competencia Nacional de Robótica con participantes de todo el país.

Paraná será sede de la 17ª Competencia Nacional de Robótica, un encuentro tecnológico y educativo organizado por estudiantes y docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Paraná.

La actividad se realizará el sábado 29 en la planta alta del Centro Provincial de Convenciones (CPC) y corresponderá a la primera fecha de la zona Centro. Participarán estudiantes, docentes y aficionados provenientes de distintos puntos del país, publicó APF.

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El torneo forma parte de una trayectoria de 17 ediciones y de cerca de dos décadas de trabajo del grupo de Robótica de la UTN Paraná. La propuesta fue declarada de Interés Legislativo por la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

Robots que ponen a prueba conocimientos

El docente responsable del grupo de Robótica, Alejandro Dachary, explicó que la competencia permite aplicar conocimientos teóricos a la construcción y programación de dispositivos reales.

“El torneo contempla distintas modalidades. En las categorías de sumo, los robots se enfrentan de manera autónoma o radiocontrolada con el objetivo de sacar al rival del tatami”, explicó.

Las competencias incluyen además carreras, con modalidades convencional y profesional; fútbol, con dos robots radiocontrolados por equipo; y laberinto, una prueba en la que los dispositivos deben encontrar de manera autónoma la salida.

La diversidad de categorías permite que los participantes trabajen sobre diferentes aspectos de la robótica, desde el diseño y la electrónica hasta la programación y el desarrollo de sistemas autónomos.

Diseño, impresión 3D y programación

Antes de llegar al torneo, los estudiantes atraviesan un proceso que comienza con la elección de la categoría y el diseño del robot.

Luego seleccionan los componentes, desarrollan las piezas y construyen los prototipos, muchas veces mediante impresión 3D. Finalmente, realizan pruebas de sensores, programación y comportamiento para ajustar los dispositivos a las exigencias de cada competencia.

De esta manera, la actividad propone un espacio en el que el aprendizaje se vincula con la experimentación y la resolución de problemas concretos.

La jornada será abierta al público

La competencia será abierta a la comunidad y tendrá uno de sus momentos principales desde las 16, cuando comenzarán las finales de las distintas categorías.

Dachary destacó el interés que despierta la disciplina entre los jóvenes y convocó a las familias y al público en general a acercarse al Centro Provincial de Convenciones para conocer los robots y las distintas pruebas.

“La robótica los atrae y tienen que entender que es el futuro de la humanidad”, sostuvo el docente.

Reconocimiento al trabajo educativo

El responsable del grupo de Robótica también valoró la declaración de Interés Legislativo impulsada por el diputado Silvio Gallay.

Según consideró, el acompañamiento de la Legislatura representa un reconocimiento al trabajo que realizan estudiantes y docentes y al aporte de la robótica en la formación tecnológica.

En ese sentido, remarcó la importancia de fortalecer este tipo de propuestas educativas, especialmente por su vinculación con las nuevas tecnologías y con las necesidades futuras de la industria entrerriana.