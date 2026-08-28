El exlíder de la barra de Independiente fue detenido este viernes, acusado de ser uno de los cabecillas de un grupo que vendía distintas drogas en el conurbano bonaerense y la Capital Federal.

El 28 de abril de este año la Policia Federal tuvo un dato importante: un informante les acercó que en Monte Chingolo se había instalado una banda narco con dos individuos colombianos a la cabeza y mucha intervención de la facción disidente de la barra brava de Independiente. A partir de entonces se hizo un trabajo de campo que llevó el 10 de julio a la detención de tres capos de La Gloriosa Banda de Independiente, la que está enfrentada a la facción oficial, Los Dueños de Avellaneda.

Quienes cayeron en esa oportunidad fueron Pablo Peralta, el Pana, Enzo Ledesma, alias Pastel, y Carlos Vallejos, apodado Cascua. Ellos manejaban todo el negocio del narcomenudeo desde el barrio 4 de junio, el que está detrás del estadio del Rojo . Fue un grupo clave cuando dominaba la tribuna César Loquillo Rodríguez y el líder histórico, Pablo Bebote Álvarez.

Parecía que la investigación estaba terminada pero nada de eso ocurrió. La Justicia siguió adelante porque suponía que había una cabeza superior en la organización. Y no le erró: esta mañana fue detenido Bebote, acusado de ser el líder de esta banda narcobarra que traía drogas de diseño y otros estupefacientes desde España y países limítrofes, y las ponía en comercialización en todo el conurbano bonaerense y en algunos sitios de la Capital Federal.

Bebote Álvarez, otra vez preso: lo vinculan a una banda de narcotraficantes

Las pastillas se vendían sobre todo en fiestas electrónicas y se llevaban a domicilio en motos aparentando que eran deliverys de conocidas firmas que entregan comida. La cocaína venía pura desde Bolivia y había dos domicilios, uno en Monte Chingolo, Lanús, y otro en Avellaneda, donde se cortaba con distintos grados de pureza porque se vendía a consumidores de estratos sociales diferentes. Y Bebote está acusado de ser uno de los cabecillas de esta organización.

Su situación es harto complicada. Bebote estaba en libertad condicional desde marzo de este año, cuando recibió el beneficio tras pasar preso cinco meses en el penal de Florencio Varela, en el marco de una causa en la que se lo acusaba de "instigación a cometer delitos en concurso real con instigación a cometer el delito de lesiones en contexto de un espectáculo deportivo", cuando en noviembre de 2025 intentó con un grupo de 200 barras copar la tribuna de Independiente y desafió a pelear en las inmediaciones del estadio a los lideres de la barra oficial.

En ese momento, tras salir del penal, Bebote se instaló en un country del conurbano donde estaba monitoreado con tobillera electrónica. Pero según la investigación judicial, al poco tiempo se integró a esta organización narcocriminal que traía la droga del exterior. Ibiza, en España, fue uno de los lugares donde vivió Bebote la década pasada, cuando había perdido la barra del Rojo. Por lo que ahora todo indica que perderá el beneficio del arresto domiciliario y volverá a prisión, acusado de un delito aún mayor: ser integrante de una banda de narcotraficantes.

Fue Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad Nacional, quien anunció la detención de Álvarez en sus redes sociales y lo coronó con el mensaje de cabecera de este Gobierno: "Final del partido para Bebote. El que las hace, las paga" .

Bebote Álvarez, otra vez preso: lo vinculan a una banda de narcotraficantes

Bebote Álvarez, otra vez preso: lo vinculan a una banda de narcotraficantes.

Fuente: TyC Sports