Extienden hasta el 11 de septiembre la convocatoria al Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal

La inscripción al 4° Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal 2026 se extendió hasta el viernes 11 de septiembre. Hay tres premios de hasta $900.000

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo y Mercado Provincial de Artesanías Carlos Asiain, extendió la convocatoria al 4° Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal 2026. Las artesanas y artesanos interesados tendrán tiempo para inscribirse hasta el viernes 11 de septiembre.

El certamen está destinado a personas mayores de 18 años que acrediten al menos tres años de residencia en Entre Ríos y que estén inscriptas o hayan iniciado el trámite de inscripción en el Registro Provincial de Artesanos y Artesanas de Entre Ríos (ReProAr) .

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La convocatoria busca reconocer piezas de autoría propia, realizadas total o parcialmente a mano, que se destaquen por su calidad técnica y estética y que reflejen el oficio, la creatividad, la identidad cultural y el patrimonio artesanal entrerriano.

Las obras podrán ser utilitarias, decorativas o funcionales. La inscripción es online, mediante el formulario establecido por la organización y de acuerdo con las bases y condiciones del certamen.

Los premios

El concurso contempla tres premios adquisición:

Primer Premio: $900.000.

$900.000. Segundo Premio: $800.000.

$800.000. Tercer Premio: $600.000.

Además, la Asociación de Amigos del Museo y Mercado Provincial de Artesanías Carlos Asiain entregará un Premio Incentivo Joven Artesano/a de $400.000, sin carácter de adquisición, destinado a participantes menores de 30 años.

La iniciativa busca poner en valor la diversidad y calidad de la producción artesanal entrerriana y reconocer a quienes mantienen vivos saberes, técnicas y tradiciones que forman parte del patrimonio cultural de la provincia.

La inscripción permanecerá abierta hasta el viernes 11 de septiembre. Para consultas sobre el reglamento y el proceso de inscripción se puede escribir a [email protected].

Formulario de inscripción: Inscripción online

Bases y condiciones: Consultar las bases del certamen