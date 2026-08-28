La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo y Mercado Provincial de Artesanías Carlos Asiain, extendió la convocatoria al 4° Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal 2026. Las artesanas y artesanos interesados tendrán tiempo para inscribirse hasta el viernes 11 de septiembre.
Extienden hasta el 11 de septiembre la convocatoria al Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal
La inscripción al 4° Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal 2026 se extendió hasta el viernes 11 de septiembre. Hay tres premios de hasta $900.000
Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal
El certamen está destinado a personas mayores de 18 años que acrediten al menos tres años de residencia en Entre Ríos y que estén inscriptas o hayan iniciado el trámite de inscripción en el Registro Provincial de Artesanos y Artesanas de Entre Ríos (ReProAr).
La convocatoria busca reconocer piezas de autoría propia, realizadas total o parcialmente a mano, que se destaquen por su calidad técnica y estética y que reflejen el oficio, la creatividad, la identidad cultural y el patrimonio artesanal entrerriano.
Las obras podrán ser utilitarias, decorativas o funcionales. La inscripción es online, mediante el formulario establecido por la organización y de acuerdo con las bases y condiciones del certamen.
Los premios
El concurso contempla tres premios adquisición:
- Primer Premio: $900.000.
- Segundo Premio: $800.000.
- Tercer Premio: $600.000.
Además, la Asociación de Amigos del Museo y Mercado Provincial de Artesanías Carlos Asiain entregará un Premio Incentivo Joven Artesano/a de $400.000, sin carácter de adquisición, destinado a participantes menores de 30 años.
La iniciativa busca poner en valor la diversidad y calidad de la producción artesanal entrerriana y reconocer a quienes mantienen vivos saberes, técnicas y tradiciones que forman parte del patrimonio cultural de la provincia.
La inscripción permanecerá abierta hasta el viernes 11 de septiembre. Para consultas sobre el reglamento y el proceso de inscripción se puede escribir a [email protected].
Formulario de inscripción: Inscripción online
Bases y condiciones: Consultar las bases del certamen