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Departamento Concordia: el granizo produjo daños en plantaciones cítricas

El granizo de la última madrugada dejó daños severos en plantaciones cítricas dentro del departamento Concordia.

28 de agosto 2026 · 17:10hs
Los daños se dieron en la zona sur de Concordia tras el fenómeno climático de este viernes.

Los daños se dieron en la zona sur de Concordia tras el fenómeno climático de este viernes.

El granizo que cayó durante la última madrugada en el departamento Concordia dejó consecuencias en la producción. En la zona de Calabacillas, productores registraron importantes daños en plantaciones de cítricos, con frutas golpeadas y una considerable caída provocada por el viento.

LEER MÁS: Intensa caída de granizo en varias localidades de Entre Ríos

Daños en el citrus en Concordia.

Daños en el citrus en Concordia.

La tormenta estuvo acompañada por caída de granizo, ráfagas de viento y abundantes precipitaciones, aunque sus consecuencias fueron diferentes dependiendo de la zona. Uno de los sectores más perjudicados fue Calabacillas, pequeña localidad ubicada al sur de Concordia y caracterizada por una importante actividad productiva vinculada, entre otros rubros, a la citricultura.

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El perjuicio en plantaciones tras el granizo

Una productora de la zona registró los daños que dejó el temporal sobre una plantación de cítricos. En las imágenes puede observarse cómo el granizo impactó directamente sobre la fruta, ocasionando marcas y lesiones que pueden afectar su calidad comercial, consignó El Concordiense.

A ello se sumó la intensidad de las ráfagas de viento, que provocaron la caída de una importante cantidad de frutas de los árboles. En otros sectores de Concordia, en tanto, no se reportaron daños de consideración. Incluso en la zona céntrica de la ciudad, donde también se registraron precipitaciones y el paso de la tormenta, el fenómeno no habría provocado mayores inconvenientes materiales.

Concordia Granizo Cítricos
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