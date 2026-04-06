“Lo que las pruebas vienen mostrando es que los chicos no alcanzan esos contenidos mínimos”, indicaron desde Padres Organizados.

Padres Organizados impulsan una herramienta para que las familias evalúen el aprendizaje de sus hijos

Desde la organización Padres Organizados , junto a especialistas en educación, lanzaron una campaña que busca poner en el centro del debate la calidad educativa en Argentina. La iniciativa propone que las propias familias puedan medir si sus hijos alcanzan los contenidos mínimos establecidos a nivel nacional.

“Nosotros arrancamos como padres voluntarios, papás, mamás y abuelos durante la pandemia pidiendo que abrieran las escuelas”, explicaron desde el espacio. A partir de esa experiencia, continuaron trabajando de manera sostenida: “Seguimos con nuestro voluntariado porque nos ocupa la educación en general”.

En los últimos años, el foco estuvo puesto en los llamados contenidos mínimos. “En nuestro país la educación es federal, con un componente nacional y otro provincial. Pero hay acuerdos en el Consejo Federal de Educación sobre los contenidos básicos que todos los chicos deberían aprender”, señalaron. Sin embargo, advirtieron: “Lo que las pruebas vienen mostrando es que los chicos no alcanzan esos contenidos mínimos”.

Herramienta para padres

Uno de los problemas centrales, según describen, es la dificultad de las familias para dimensionar la situación. “Cuando uno mira encuestas, las familias dicen que la educación es mala, pero que la escuela de sus hijos es buena. Entonces todo queda en un plano abstracto”, afirmaron en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7).

Para revertir esa desconexión, desarrollaron una herramienta concreta: un formulario online que permite evaluar conocimientos básicos. “Logramos hacer esta web donde se pueden encontrar cuáles serían los contenidos mínimos y poder evaluarlos”, explicaron.

La propuesta está disponible en logrosporgrado.com.ar, donde las familias pueden seleccionar el grado cursado en 2025 y responder cuestionarios breves. “No es una evaluación punitiva, sino para ver en qué estado están. Si alcanzaron los contenidos mínimos deberían tener una calificación alta, porque es lo básico que deberían aprender”, detallaron.

El objetivo, remarcan, es doble: por un lado brindar herramientas a las familias y, por otro, generar presión social para mejorar las políticas educativas. “Necesitamos poner en la agenda pública que a la ciudadanía le interesa este tema. Que deje de ser abstracto y pase a lo concreto: que un padre pueda decir ‘mi hijo no está alcanzando los contenidos mínimos’”.

Celulares aula nivel inicial primaraia secundaria proyecto Senado 1.jpg Foto Ilustrativa

Métodos sin resultados

En ese sentido, sostienen que la falta de avances responde a decisiones estructurales. “Que la educación vaya empeorando es una política pública, porque no se toman decisiones para revertirlo”, afirmaron, y apuntaron especialmente a los métodos de enseñanza: “Se están usando métodos que no funcionan para enseñar a leer y escribir, y sin embargo se aplican igual”.

También cuestionaron la falta de acción frente a evidencias conocidas: “No es que tengamos una bola de cristal. Cuando se aplican políticas que no funcionan, los resultados de las evaluaciones lo muestran año a año”.

Además, remarcaron la necesidad de una formación continua: “La formación docente tiene que ser permanente. Como en cualquier trabajo, lo que uno sabe hoy queda viejo rápidamente”. Y agregaron: “Le estamos diciendo a un chico de 10 años que probablemente no va a poder insertarse en el mundo laboral”.

La preocupación se agrava frente al contexto tecnológico actual. “Estamos en la era de la inteligencia artificial, pero si los chicos no saben leer ni escribir, no van a tener vocabulario ni comprensión para usarla”, señalaron.

En ese marco, insisten en que el cambio requiere decisiones políticas profundas: “Hay que animarse a enfrentar costos políticos, actualizar métodos, mejorar la formación docente y recuperar la exigencia en la escuela”.

La campaña, difundida bajo la consigna #HaceLaPrueba, invita a completar el formulario y compartir los resultados.