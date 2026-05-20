El horóscopo para este miércoles 20 de mayo de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

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El horóscopo para este lunes 18 de mayo de 2026

El horóscopo para este martes 19 de mayo de 2026

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Poco centrado para los asuntos del amor. Se están revalorizando sus inversiones. Gran habilidad para los negocios. Necesita mayor calidad de vida y no hacer tantos excesos.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Día perfecto para rematar una conquista. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. Su actividad profesional será motivo de satisfacción. Un buen masaje aliviará las molestias corporales.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Los amigos no aparecen de repente, hay que buscarlos. Inesperadas ganancias, disfrútelas. Éxito en su nuevo trabajo. Los nervios se adueñan de toda su energía.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Las malas rachas amorosas siempre acaban. No debe ser tan despistado con sus asuntos financieros. Coopere con sus compañeros de trabajo. No descuide su alimentación, deberá ser variada.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Está complaciente al máximo. El dinero que necesita llegará fácilmente. En el trabajo, puede llegar a estar tenso e irritable. Si descuidó su salud en el pasado, ahora debe enmendarse.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Escuche a su pareja. Su previsión hace que esté económicamente tranquilo. Sus comentarios sobre el trabajo no serán comprendidos. Perfecto estado físico gracias a su resistencia natural.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Su relación progresa gracias a sus amigos. En relación con el dinero, camine con pies de plomo. Relájese y será capaz de controlar su trabajo. La pereza se ha apoderado de usted, no lo permita.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Su amor puede sorprenderle de manera muy agradable. Aunque le guste gastar dinero, debe reprimirse un poco. Hable con su jefe, él le entenderá. Ningún motivo de preocupación por su salud.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Día excelente para el amor. No realice inversiones sin la ayuda de un profesional. Las prisas no deben restar calidad a su trabajo. Necesidad de más horas de sueño

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Asuma sus errores y enfréntese a sus problemas de pareja. En los juegos de azar, tiene la suerte de cara. Actúe con decisión y mejorarán sus relaciones laborales. Sus pies necesitan el cuidado de un podólogo.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

No permita que el rencor bloquee sus relaciones futuras. Si está pensando en pedir un préstamo, espere unos días. No se arriesgue con nuevos retos profesionales. Vigile esas dolencias que sufre.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Si no tiene pareja, disfrute de su libertad. Su política de ahorro da sus frutos. Necesita nuevas responsabilidades profesionales. Si su trabajo es sedentario debe hacer alguna actividad.