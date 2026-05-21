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El horóscopo para este jueves 21 de mayo de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

21 de mayo 2026 · 07:49hs
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ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Disfrute al máximo de la relación actual. Si tiene un dinero para invertir, hoy es el día. El éxito profesional está a la vuelta de la esquina. Se encontrará bien, tanto física como psicológicamente.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

En lo sentimental, no fuerce situaciones difíciles. Debe dar salida a ese dinero ahorrado, regálese un capricho. Sus proyectos laborales se desbloquean. La obsesión por lucir una figura espléndida es excesiva.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Hoy afianzará su amor. Es un buen momento para comprar, hágalo con precaución. Fuerte competitividad laboral de la que saldrá airoso. Está cansado y necesita unos días de relax.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Buenas perspectivas en el amor. Si va a comprar un inmueble, hoy es el día. Acepte esa ventajosa oferta de emp. Tendencia a sufrir mareos y dolores de espalda leves.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Gana la confianza de la persona que le interesa. Si está apurado de dinero no se preocupe, es pasajero. Complicaciones en el trabajo. Le costará dormir debido a las tensiones que le rodean.

LEER MÁS: El horóscopo para este miércoles 20 de mayo de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Necesita apoyo inmediato de los amigos. Le conviene reducir al máximo los gastos. En el trabajo, pise suelo firme y no deje ningún cabo suelto. Ausencia de problemas de salud, enhorabuena.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

La vida social será muy estimulante. No se preocupe por los asuntos económicos; irán bien. No juzgue el trabajo de los demás, haga bien el suyo. Dedique el tiempo libre que tiene a cuidar su salud.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Junto a su pareja será feliz. Los juegos de azar pueden proporcionarle algún dinero. Si no tiene trabajo, salir al extranjero puede ser una opción. Tendencia a sufrir mareos ocasionales, cuídese.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Quizá está cansado para disfrutar del amor, pasará. Quizá pierda un objeto de gran valor en un descuido. Finalmente obtendrá éxitos profesionales. Cuidado con las articulaciones, no coja demasiado peso.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Recibirá una gran sorpresa. En el contexto de las actividades económicas, todo bien. Empieza a concretarse una mejora en el trabajo. Su sentido del humor será lo mejor para aliviar el estrés.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Se alegrará de acudir a una reunión social. Quizá tenga que pedir ayuda económica a un amigo. Esa postura negativa complicará su proyecto laboral. Cuidado, las tensiones suelen pasar factura.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Buen día para comenzar una nueva amistad. Tiene que afrontar gastos de envergadura. Aproveche las oportunidades laborales que le surjan. Momento mental bueno para poner su salud en orden.

Horóscopo Signo mayo
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