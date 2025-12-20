Uno Entre Rios | La Provincia | CGE

CGE reafirma la continuidad de la educación superior en toda la provincia

Entre Ríos seguirá contando con una oferta formativa de nivel superior sostenida y constante, con institutos abiertos en todo el territorio entrerriano

20 de diciembre 2025 · 14:15hs
Entre Ríos seguirá contando con una oferta formativa de nivel superior sostenida y constante

Entre Ríos seguirá contando con una oferta formativa de nivel superior sostenida y constante, con institutos abiertos en todo el territorio entrerriano

El Consejo General de Educación (CGE), a través de la Dirección de Educación Superior, informa a la comunidad educativa que el proceso de actualización y adecuación de la oferta formativa de nivel superior en la provincia se desarrolla a partir de un análisis técnico, exhaustivo y planificado, que permite contar con un diagnóstico integral y actualizado de la situación de los institutos de formación docente.

Este trabajo se apoya en información cuantitativa y cualitativa precisa, que contempla matrícula, disponibilidad docente, inserción laboral, proyecciones y necesidades educativas de cada región, con el objetivo de garantizar previsibilidad, estabilidad y una planificación responsable, siempre con anclaje territorial.

En este marco, habrá diálogo con cada uno de los institutos, respetando las particularidades de cada comunidad educativa. Estas instancias se llevan adelante desde una lógica de diálogo permanente, apertura institucional y escucha activa, priorizando el cuidado de las trayectorias formativas y laborales.

Educación superior

Asimismo, el CGE reafirma su compromiso con la calidad educativa en el nivel superior, entendiendo que una formación sólida y pertinente es clave para fortalecer tanto el sistema educativo como las oportunidades laborales futuras de estudiantes y docentes.

Finalmente, se garantiza que la provincia continuará contando con una oferta formativa de nivel superior sostenida y constante, con institutos abiertos y funcionando en todo el territorio entrerriano, asegurando el acceso a la educación superior y brindando certeza y continuidad a las comunidades educativas.

Desde el CGE se convoca a seguir construyendo este proceso de manera colectiva, con diálogo, apertura y una mirada territorial, reafirmando el compromiso con la educación pública y con la previsibilidad que docentes y estudiantes necesitan.

