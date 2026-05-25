Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: tortafritazo frente a Casa de Gobierno en rechazo de la circular N° 5

Por la prohibición del Gobierno Provincial a las tortas fritas organizaron un tortafritazo frente al Palacio Gris para este lunes a las 16

25 de mayo 2026 · 12:16hs
Por la prohibición del Gobierno Provincial a las tortas fritas organizaron un torta fritazo frente a la Casa de Gobierno este lunes a las 16

Por la prohibición del Gobierno Provincial a las tortas fritas organizaron un torta fritazo frente a la Casa de Gobierno este lunes a las 16

El Gobierno de Entre Ríos emitió días atrás la circular N° 5 mediante la cual recordó que "no se encuentra permitida la elaboración de alimentos fritos, como las tortas fritas". Asimismo, el organismo aclaró que tampoco "está sugerida la compra y el ofrecimiento de facturas". En rechazo de la medida las organizaciones Patria y el Movimiento de Trabajadores Excluidos organizaron un torta fritazo frente al Palacio Gris para este lunes a las 16 horas.

torta fritazo

La circular, en detalle

La Dirección de Comedores de la Provincia emitió un aviso dirigido a los establecimientos bajo su órbita de cara a los festejos conmemorativos del 25 de mayo en Entre Ríos. A través de la Circular Nº 5, la dependencia recordó que "no se encuentra permitida la elaboración de alimentos fritos, como las tortas fritas". Asimismo, el organismo aclaró que tampoco "está sugerida la compra y el ofrecimiento de facturas".

Este 25 de Mayo Paraná celebra la fecha patria con actos en Plaza de Mayo, el Tedeum y el tradicional desfile cívico-militar en calle Almirante Brown

Paraná: concurrido desfile patrio por el 25 de Mayo

Un hombre de 51 años permanece internado en estado crítico tras sufrir gravísimas quemaduras.

Paraná: un hombre sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y lucha por su vida 

En cambio, desde la repartición instaron a los comedores a optar por alternativas “más económicas y nutritivas”. Según el comunicado oficial, se sugiere "priorizar opciones alimentarias de menor costo y mejor composición nutricional como bizcochuelos caseros o adquiridos en panadería".

La medida fue difundida por la División Técnica Nutricional de la Dirección de Comedores que tiene a su cargo la supervisión de los menús y las prácticas alimentarias en los comedores de la provincia.

Te puede interesar >>>> Festejo del 25 de mayo: Provincia prohíbe la elaboración de tortas fritas

"Despojar al pueblo"

En ese marco, el dirigente de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Fabián Peccín, afirmó por redes sociales que "el aviso publicado es parte del acervo cultural de esa élite. Es casi un mandato, que, con artilugios, manejan para que siga vivo. De esa élite que se vale de los de abajo para crecer y que muchas veces esos de abajo son el brazo ejecutor, que, descalificados y discriminados solapadamente y por debajo, son quienes también quedan sin los privilegios de la clase que creen pertenecer"

Asimismo, advirtió que la disposición "tiene como objetivo de ir paulatinamente despojando al pueblo de derechos, conquistas, cultura popular, pertenencia social; soslayando intereses colectivos y potenciando lo individual para abastecerse culturalmente y económicamente a costa de los más vulnerables".

Paraná Gobierno Entre Ríos
Noticias relacionadas
golpe al narcomenudeo en parana: detienen a presunto lider y secuestran mas de 6 millones de pesos

Golpe al narcomenudeo en Paraná: detienen a presunto líder y secuestran más de 6 millones de pesos

cielo invisible en parana: una espesa niebla cubre la ciudad

Cielo invisible en Paraná: una espesa niebla cubre la ciudad

misa de pentecostes en la catedral: parana se une en oracion por la salud de alfonsina suarez botteri

Misa de Pentecostés en la Catedral: Paraná se une en oración por la salud de Alfonsina Suárez Botteri

Comenzaron los conciertos didácticos de orquestas con más de 350 gurises de Paraná, Oro Verde y Santa Anita

Comenzaron los conciertos didácticos de orquestas con más de 350 gurises de Paraná, Oro Verde y Santa Anita

Ver comentarios

Lo último

Tedeum por el 25 de Mayo: García Cuerva, frente a Milei pidió: Basta de arengar la polarización porque nadie se salva solo

Tedeum por el 25 de Mayo: García Cuerva, frente a Milei pidió: "Basta de arengar la polarización porque nadie se salva solo"

Paraná: convocaron a un  tortafritazo frente a Casa de Gobierno en rechazo de la circular N° 5

Paraná: convocaron a un  "tortafritazo" frente a Casa de Gobierno en rechazo de la circular N° 5

Papa León XIV insta a que la inteligencia artificial no domine al ser humano

Papa León XIV insta a que la inteligencia artificial "no domine al ser humano"

Ultimo Momento
Tedeum por el 25 de Mayo: García Cuerva, frente a Milei pidió: Basta de arengar la polarización porque nadie se salva solo

Tedeum por el 25 de Mayo: García Cuerva, frente a Milei pidió: "Basta de arengar la polarización porque nadie se salva solo"

Paraná: convocaron a un  tortafritazo frente a Casa de Gobierno en rechazo de la circular N° 5

Paraná: convocaron a un  "tortafritazo" frente a Casa de Gobierno en rechazo de la circular N° 5

Papa León XIV insta a que la inteligencia artificial no domine al ser humano

Papa León XIV insta a que la inteligencia artificial "no domine al ser humano"

Ubajay: perdió el control del auto e impactó contra un árbol y columna de energía

Ubajay: perdió el control del auto e impactó contra un árbol y columna de energía

Un Domingo de Teatro propone una tarde para las infancias con música, danza y juego en La Vieja Usina

Un Domingo de Teatro propone una tarde para las infancias con música, danza y juego en La Vieja Usina

Policiales
Ubajay: perdió el control del auto e impactó contra un árbol y columna de energía

Ubajay: perdió el control del auto e impactó contra un árbol y columna de energía

Paraná: un hombre sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y lucha por su vida 

Paraná: un hombre sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y lucha por su vida 

Ruta 18: chocaron dos vehículos de frente y un hombre debió ser hospitalizado

Ruta 18: chocaron dos vehículos de frente y un hombre debió ser hospitalizado

Detuvieron a un sospechoso por el incendio de un patrullero en San José

Detuvieron a un sospechoso por el incendio de un patrullero en San José

San Salvador: un auto volcó en la ruta 18 y una mujer resultó con lesiones leves

San Salvador: un auto volcó en la ruta 18 y una mujer resultó con lesiones leves

Ovación
Belgrano le ganó a River y se consagró campeón

Belgrano le ganó a River y se consagró campeón

Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1

Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1

Mi corazón va a estar siempre en Belgrano, dijo Zielinski

"Mi corazón va a estar siempre en Belgrano", dijo Zielinski

Doble podio para los entrerrianos en Neuquén

Doble podio para los entrerrianos en Neuquén

Paraná Campaña tiene sus clasificados a los cuartos de final

Paraná Campaña tiene sus clasificados a los cuartos de final

La provincia
Paraná: convocaron a un  tortafritazo frente a Casa de Gobierno en rechazo de la circular N° 5

Paraná: convocaron a un  "tortafritazo" frente a Casa de Gobierno en rechazo de la circular N° 5

El campo en la balanza: retenciones, soja y el futuro que se siembra hoy

El campo en la balanza: retenciones, soja y el futuro que se siembra hoy

Paraná: concurrido desfile patrio por el 25 de Mayo

Paraná: concurrido desfile patrio por el 25 de Mayo

El gobernador Frigerio impulsa una cumbre por un nuevo consenso fiscal

El gobernador Frigerio impulsa una cumbre por un nuevo consenso fiscal

SMN: inicia semana con niebla y neblinas matinales

SMN: inicia semana con niebla y neblinas matinales

Dejanos tu comentario