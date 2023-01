Murió influencer que mostró su tratamiento contra el cáncer 

Desde 2019 comenzó a contar su día a día en redes sociales a sus más de 800.000 seguidores en donde viralizó el lema: “Mis ganas ganan”.

Tras someterse a tratamientos de quimioterapia y radioterapia desde el mismo momento del diagnóstico, después de algo más de un año la enfermedad parecía haber retrocedido. Sin embargo, al cabo de los meses recayó con metástasis en los pulmones. Tras probar varios tratamientos de quimioterapia, en septiembre de 2021 encontraron uno que sí dio resultado.

influencer.jpg

Tal y como ella misma contaba en su perfil de Instagram, en ese año pudo “hacer muchas cosas”. “Incluso escribí mi historia, convirtiéndola en un libro”, afirmaba Huelva, en referencia a Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente (Penguin Random House), tomo en el que cuenta su experiencia con la enfermedad.

Sin embargo, un año después, en el verano de 2022, le comunicaron que el tratamiento había dejado de funcionar. “La enfermedad había crecido en otro lugar además de los pulmones”, explicaba en redes sociales. Ese mismo día empezó de nuevo con quimioterapia.

Algunos meses después, el pasado 4 de diciembre, la joven publicó un video en el que informaba sobre su mal estado. “Las cosas no están yendo bien. Me han encontrado más enfermedad en la tráquea, que es muy peligroso. Como sabéis, es por donde respiramos, y no hace falta que diga mucha gran cosa más”, expresaba. El video tardó apenas unos minutos en hacerse viral.

elena Huelva.jpg Elena Huelva. A lo largo de sus internaciones y tratamientos, la joven se apoyó en su lema "Mis ganas ganan" para salir adelante durante 4 años.

“Quiero dejar en claro que yo ya he ganado, mis ganas han ganado por todo el amor y por las personas que tengo a mi lado. Pase lo que pase, sé que mi vida no habrá sido en vano porque he luchado y he conseguido lo que quiero, visibilizar”, declaró en el video, para terminar repitiendo su lema: “Mis ganas ganan para todo, no hace falta ganar para saber que ya hemos ganado, porque al final la vida se trata de vivir y llevarte los recuerdos con las personas, y me llevo muchos recuerdos buenos con personas maravillosas”.

Este lunes, un día después de Año Nuevo, la joven sevillana publicó un mensaje que preocupó a sus seguidores: ‘Os quiero’, rezaba en una foto sobre fondo negro. En la misma mañana de este martes, Elena publicó que estaban siendo “días muy difíciles, muy complicados, cada vez más”. Posteriormente su familia confirmó la noticia a través de instagram.

Desde el mundo de la música, Alejandro Sanz fue uno de los primeros que quiso dar las gracias a la influencer."Gracias Elena por dejar esa huella. Una clase maestra de como tomarnos el tiempo. Te echaremos mucho de menos. Un abrazo enorme a la familia. #misganasganan". También la cantante Aitana le dedicó una fotografía y un mensaje a Elena. "Mi niña, tus ganas siempre ganaron. Elena, qué ejemplo de fortaleza nos diste siempre a todos. Una estrella nueva brilla en el cielo, más que ninguna. Te quiero".