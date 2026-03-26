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Recuperan en zona rural un auto denunciado como retenido indebidamente

Recuperaron un auto denunciado como retenido indebidamente en zona rural de Piedras Blancas y el conductor fue identificado en aparente estado de ebriedad.

26 de marzo 2026 · 08:09hs
Recuperan en zona rural un auto denunciado como retenido indebidamente

El automóvil denunciado como retenido indebidamente fue recuperado en un camino rural hacia Puerto Algarrobo, departamento La Paz, y restituido a su propietario, mientras que el conductor fue identificado y sometido a control médico.

El procedimiento tuvo lugar durante la noche del miércoles 25 , cuando personal de la Comisaría Piedras Blancas, dependiente de la Jefatura Departamental La Paz, intervino tras la denuncia de un hombre de 70 años.

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A partir de tareas de búsqueda y datos aportados por una vecina, los efectivos localizaron un Fiat Siena que coincidía con el vehículo denunciado, el cual se encontraba sin combustible.

Conductor identificado

En el lugar, los uniformados identificaron a un hombre mayor de edad que se hallaba al volante y presentaba signos de aparente ebriedad.

Informada la Unidad Fiscal interviniente, se dispuso el secuestro formal del rodado y su posterior entrega al dueño, además de la correcta identificación del involucrado, previo control médico.

Auto La Paz Piedras Blancas
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