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Dramático incendio en pleno centro de Villaguay: evacuaciones y heridos

El siniestro obligó a cortar calles y desplegar un amplio operativo de emergencia en Villaguay y hay heridos graves. Mira los videos.

27 de marzo 2026 · 22:47hs
Incendio en Villaguay.

Incendio en Villaguay.

Un incendio de gran magnitud se desató este viernes por la noche en un local de comidas ubicado en pleno centro de la ciudad de Villaguay, generando momentos de tensión y alarma entre vecinos y transeúntes. Según reportes locales, la explosión provocó daños materiales en el comercio afectado, aunque afortunadamente no se registraron víctimas fatales por el momento. Los heridos fueron trasladados a centros de salud para recibir atención médica y se evalúa su estado. Dos de ellos se encuentran en grave estado, según se supo por parte de la Policía de Entre Ríos.

Video del incendio en Villaguay

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Según las primeras informaciones, el foco ígneo se habría originado en el sector del patio del comedor, desde donde rápidamente se propagaron las llamas. Testigos en el lugar señalaron que se escucharon varias explosiones, lo que incrementó la preocupación y obligó a evacuar la zona de inmediato.

Ante la gravedad de la situación, personal policial y de bomberos trabajó intensamente para controlar el incendio y garantizar la seguridad. Como medida preventiva, se dispuso el corte de varias manzanas a la redonda, con el objetivo de evitar riesgos mayores y facilitar el operativo de emergencia.

Producto del siniestro, se registraron personas heridas, aunque hasta el momento no se brindaron precisiones oficiales sobre la cantidad ni la gravedad de las lesiones. Dos estaría en grave estado.

Por su parte, la Policía no emitió aún un informe detallado sobre lo ocurrido, por lo que se aguardan mayores precisiones en las próximas horas para esclarecer las causas del incendio y evaluar los daños materiales.

El hecho generó una fuerte conmoción en la comunidad, que siguió con preocupación el desarrollo del operativo durante la noche.

Miedo en plena ciudad

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Villaguay siniestro patios de comidas
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