A partir de las 10 de este lunes 30 de marzo, quedará habilitado al tránsito un tramo de 29 kilómetros de la autovía de la Ruta Nacional N° 18, en Entre Ríos, según informaron desde Vialidad Nacional.
Ruta 18: Vialidad Nacional habilitará un tramo de la autovía
Desde Vialidad Nacional informaron que, a partir del lunes 30 de marzo, un tramo de la Ruta 18 quedará habilitado al tránsito
27 de marzo 2026 · 14:43hs
Según indicaron, se trata de la sección comprendida entre el kilómetro 106, en cercanías al puente sobre A° Tigrecito y el kilómetro 135, en intersección con la RP6.
Debido a esto, se solicita a la ciudadanía circular atendiendo a la señalización y sentidos de dirección indicados dada la nueva configuración de la vía.