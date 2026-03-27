"San Carlos, un castillo de leyenda": la nueva obra de Roberto Romani

La Editorial de Entre Ríos anunció la publicación de un nuevo libro del escritor Roberto Romani. Se trata de “San Carlos, un castillo de leyenda”

La Editorial de Entre Ríos anunció la publicación de un nuevo libro del escritor Roberto Romani. Se trata de “San Carlos, un castillo de leyenda”, una obra que propone un recorrido por la historia y el significado de uno de los sitios más representativos del litoral.

Los ejemplares ya se encuentran disponibles en la sede de la editorial, ubicada en calle 25 de Junio 39, en Paraná. El organismo, que depende de la Secretaría de Cultura de la provincia, recibe al público de lunes a viernes de 7 a 13 y de 16 a 20.

Con este título, Romani pone en diálogo memoria, historia y paisaje. El libro reconstruye una trama que abarca desde los materiales que dieron forma a esta arquitectura singular —emplazada sobre un mirador frente al río Uruguay— hasta las historias de quienes la habitaron. A través de sus distintos usos, etapas de abandono y resignificaciones, el autor recupera una dimensión significativa del pasado entrerriano y su proyección en el presente.

La publicación marca además el inicio de Álveo, una nueva colección editorial impulsada por la EDER. La serie propone un espacio para las escrituras contemporáneas de la provincia, con especial atención a producciones vinculadas a la historia, la geografía, el pensamiento y las ciencias sociales.

El nombre de la colección remite a la idea de cauce: un recorrido donde las producciones actuales dialogan con las tradiciones, sus continuidades y sus tensiones. En ese sentido, cada libro se incorpora a una política de archivo en tiempo presente, orientada a registrar y difundir la producción intelectual y creativa entrerriana.

Con “San Carlos, un castillo de leyenda”, la editorial abre este nuevo espacio con una obra que articula investigación, relato y territorio, y que vuelve a poner en circulación una parte de la memoria cultural de la provincia.