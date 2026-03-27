En Neuquén clasifican para la tercera fecha

El Turismo Carretera se presenta en Neuquén, donde la categoría llega para clasificar este sábado. Jonatan Castellano lidera el torneo.

La categoría más popular va por la tercera fecha del año en el sur argentino.

El Turismo Carretera disputará este fin de semana la 3ª fecha del campeonato 2026 en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén. El TC viene de competir en Viedma, donde ganó Julián Santero (BMW), y dónde Jonatan Castellano (Dodge Challenger) trepó a la cima del campeonato. Y vale recordar que este evento tiene 57 inscriptos, con dos bajas y una alta respecto a la cita anterior.

El inicio de la temporada mostró una marcada paridad, con dos ganadores distintos en las primeras competencias del año. La apertura del campeonato quedó en manos de Nicolás Moscardini, quien se impuso en El Calafate, mientras que la segunda fecha tuvo como vencedor a Julián Santero en Viedma, resultados que reflejan la competitividad que caracteriza al TC.

La presentación en Neuquén también llega con un antecedente reciente. En la temporada pasada, la carrera final debió ser suspendida por los fuertes vientos que azotaron al circuito durante la jornada del domingo, una situación climática extrema que obligó a cancelar la competencia por cuestiones de seguridad.

La actividad oficial comenzará este sábado con dos tandas de entrenamientos y la clasificación (a las 16.05), instancia clave para definir el orden de largada de las series. El domingo será el turno de las tres baterías selectivas y la final, pactada a 25 vueltas o un máximo de 50 minutos.

Tras la carrera pasada en Viedma, donde Julián Santero (BMW) ganó su primera del año, Jonatan Castellano (Dodge) le arrebató la punta a Nicolás Moscardini (Ford), quien había vencido en el estreno de la Máxima en El Calafate. El de Lobería mira a todos desde la cima, con 70 puntos, mientras que su inmediato perseguidor es Mauricio Lambiris (Ford), con 64.5. En tanto, Agustín Canapino, actual campeón del TC, se encuentra 52° con 4,5 unidades.

Una curiosidad de este autódromo es que ningún piloto venció por duplicado hasta el momento, siendo el último en hacerlo Juan Manuel Urcera (Toyota) en 2024, ya que en 2025 esta carrera no se pudo disputar debido a condiciones meteorológicas. Quienes también ganaron en Neuquén y están en condiciones de repetir son Mariano Werner (Ford), Matías Rossi (Toyota), Agustín Canapino (Chevrolet), Josito Di Palma (Toyota), Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet), Juan Tomás Catalán Magni (Toyota), Valentín Aguirre (Chevrolet) y Jonatan Castellano (Dodge).

El historial en el trazado neuquino muestra además un reparto bastante equitativo de triunfos entre las marcas, ya que las cuatro tradicionales no sólo ganaron sino que repitieron victoria. Ford es la más exitosa, con seis halagos, seguida por Chevrolet, con cuatro, y por Dodge y Torino, con dos cada una. Más pareja aún es la estadística de pole positions: Torino, Chevrolet y Ford lideran con cuatro, mientras que Dodge obtuvo tres.

De los 14 ganadores que registra el Turismo Carretera en Centenario, hay 5 que este fin de semana no serán de la partida: Guillermo Ortelli (2014) y Juan Manuel Silva (2019), que ya están retirados de la práctica del automovilismo; Gabriel Ponce de León (2013), Lionel Ugalde (2010) y Gastón Mazzacane (2022).

Con expectativas y las ilusiones renovadas, Facundo Ardusso llegó al Autódromo Parque Provincia del Neuquén de Centenario y ya comenzó su preparación junto al equipo de Omar Martínez para conducir el Ford Mustang que usó Agustín Martínez.

“Cambio de equipo, cambio de marca, cambio de colores. Se renuevan las expectativas y esperando que pueda tener una rápida adaptación al equipo. En los últimos años no me fue bien y espero volver a tener el protagonismo”, le dijo a Campeones el piloto de Las Parejas con respecto a esta nueva apuesta en la categoría.

El vicepresidente de la ACTC habló en Neuquén

En la previa del fin de semana, Gastón Mazzacane (50 años) adelantó la posibilidad de que se implementen modificaciones en el formato de competencia del Turismo Carretera. El piloto platense y vicepresidente 1º de la ACTC, que apoya firmemente el reciente cambio reglamentario en la clasificación del TC Pick Up, detalló los motivos y opciones que baraja la dirigencia.

“El Turismo Carretera necesita como categoría algún cambio deportivo –reveló Mazzacane ante SoloTC–. Hay que pensar bien hacia dónde ir, porque estamos hablando de casi 60 autos, pero yo soy forjador de la opción del cambio”.

El nuevo sistema de clasificación con cortes eliminatorios se estrenó con éxito en las camionetas durante el arranque de la presente temporada en La Plata. Sin embargo, su aplicación directa en el TC resulta casi imposible por la cantidad del parque automotor, que promedió 57 unidades en las 3 primeras carreras del año.

“Así como empezamos con un cambio en las TC Pick Up en cuanto a la clasificación, por ahí evaluar alguna alternativa para el TC”, afirmó el directivo.

A raíz de esta búsqueda de renovación, Mazzacane reconoce que existen diferentes alternativas en estudio para dinamizar los fines de semana de competencia y ofrecer un mejor espectáculo. “Hay una propuesta para Rafaela, para que lo estudie la comisión directiva, de hacer que empiece la actividad el viernes y que haya una carrera sprint el sábado”, aseguró el Rayo.