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Horóscopo del viernes 27 de marzo de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al viernes 27 de marzo de 2026. Signo por signo lo que indican los astros y el Zodíaco para este día.

27 de marzo 2026 · 08:05hs
Horóscopo

Horóscopo

Este es el Horóscopo correspondiente al viernes 27 de marzo de 2026. Signo por signo lo que indican los astros y el Zodíaco para este día.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

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horoscopo del miercoles 25 de marzo de 2026

Horóscopo del miércoles 25 de marzo de 2026

Seducirá a todos los que se le pongan por delante. Llega dinero suficiente para pensar en cambiar de vivienda. Verá realizado su deseo de reconocimiento profesional. Irá resolviendo todo lo que le preocupa.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Ambos, su pareja y usted, necesitan estar juntos. Momento clave para realizar nuevos proyectos financieros. Profesionalmente está en una racha de progreso. Las «tapas» una noche no están mal, convertirlas en su dieta, sí.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Sobre el amor, tome usted la iniciativa por una vez. No descuide los asuntos inmobiliarios. En el trabajo, los enemigos han desaparecido ya del escenario. Encuentre el origen de sus continuos dolores de cabeza.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Posee un halo de magia que encandila por donde va. Con el dinero, siga los consejos de los entendidos. Tome esa decisión de cara al trabajo. Evite el alcohol, no le conviene.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Su actual relación es su verdadero amor. No despilfarre el dinero en caprichos. Intente que los negocios no le quiten el sueño. Sus cambios de humor se deben a la falta de descanso.

LEER MÁS: Horóscopo del jueves 26 de marzo de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

La compañía ideal puede estar cerca. Hoy superará esa caída en sus inversiones. Evite enemistarse con sus compañeros de trabajo. Punto débil y a tener en cuenta, su cabeza.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Día de intenso romanticismo. Jornada de gestiones económicas de gran importancia. Muy buena suerte en los negocios. Si duerme boca abajo puede que tenga dolores de cuello.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Mantendrá una buena relación con todos sus amigos. Los astros indican que es una buena oportunidad para invertir. Ambiente tenso en el trabajo, sea cauto y prevenido. Debe ocuparse un poco más de su estado de salud.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Ha llegado la estabilidad con la persona amada. Cuenta con más dinero del que necesita, sea solidario. Etapa de reflexión y búsqueda de nuevo trabajo. Si la jaqueca persiste, consulte a un médico.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Atraviesa por un momento idílico. Llegan nuevos ingresos a su cuenta. Etapa de cambios constantes en el trabajo. Su salud no requerirá cuidados especiales.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Su familia necesita más diálogo y apoyo que nunca. Cuidado con los robos y estafas. Exponga a sus jefes sus nuevas ideas. Puede sufrir mareos por las cervicales.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Lo primero, intente ser feliz, después plantéese otros objetivos. Las finanzas están al alza. Funciona todo mejor en el trabajo actuando de forma sutil. Hoy hará gala de su buen humor.

Horóscopo Signo marzo
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