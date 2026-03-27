Grave denuncia de la CTA: docentes fueron agredidos durante la marcha de antorchas

Mientras los docentes se movilizaban, habrían sido atacados con piedras que, presuntamente, fueron arrojadas desde el edificio de la Caja de Jubilaciones.

La CTA de los Trabajadores emitió un duro comunicado en el que repudia una agresión sufrida por docentes en el marco de la marcha de antorchas realizada recientemente. Según informaron, mientras los manifestantes se movilizaban, habrían sido atacados con piedras que, presuntamente, fueron arrojadas desde el edificio de la Caja de Jubilaciones. Como consecuencia del hecho, dos docentes resultaron heridos, aunque afortunadamente las lesiones fueron de carácter leve.

Desde la central sindical calificaron el episodio como una “cobarde agresión” y lo vincularon con “un clima de violencia y odio que se fomenta desde los discursos del poder”, al que responsabilizan por este tipo de situaciones.

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En el mismo comunicado, la CTA hizo un llamado a la reflexión a toda la sociedad y exigió al gobierno provincial el “inmediato esclarecimiento de este hecho gravísimo”, con el objetivo de determinar responsabilidades y evitar que se repitan episodios similares.

El hecho genera preocupación en el ámbito educativo y sindical, en un contexto de creciente tensión por los reclamos del sector docente.