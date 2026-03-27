Solo un aprobado: Argentina le ganó a Mauritania en La Bombonera

Argentina venció al combinado africano en La Boca, 2 a 1. Enzo Fernández y Paz de tiro libre marcaron los goles de la Scaloneta. Messi, entró en el segundo.

Messi entró en el segundo tiempo, en el triunfo de Argentina ante los de Africa.

La Selección Argentina superó 2-1 a Selección de Mauritania en La Bombonera en el primer amistoso de la fecha FIFA, en un encuentro que combinó jerarquía en el arranque, rotación en el complemento y algunas señales de alerta de cara a lo que viene.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni resolvió el partido en el primer tiempo gracias a los goles de Enzo Fernández y Nico Paz, pero terminó sufriendo más de lo esperado ante un rival que creció en la segunda mitad y descontó en el cierre.

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Argentina se mide con Mauritania en La Bombonera

Un primer tiempo de control y eficacia

Desde el pitazo inicial, Argentina impuso condiciones. Con dominio de la posesión y circulación paciente, el campeón del mundo fue inclinando la cancha ante una Mauritania replegada y con dificultades para recuperar el balón.

La apertura del marcador llegó a los 16 minutos: un preciso centro atrás de Nahuel Molina encontró a Enzo Fernández, que definió con categoría al palo más lejano del arquero Mamadou Diop. El gol reforzó la superioridad albiceleste y le dio aún más tranquilidad para manejar los tiempos del partido.

A los 31 minutos, el público en La Bombonera se levantó para aplaudir un verdadero golazo. Nico Paz, una de las caras nuevas del recambio, ejecutó un tiro libre perfecto que se clavó junto al palo izquierdo. Fue su primer tanto con la selección mayor y una muestra de su enorme proyección.

En ese tramo, Emiliano Martínez tuvo escasa participación, aunque respondió con solvencia en las pocas aproximaciones del conjunto africano. Argentina se fue al descanso con una ventaja de 2-0 que reflejaba con claridad lo visto en el campo.

Rotación, repliegue y protagonismo del Dibu

El segundo tiempo mostró otra cara del partido. Scaloni movió el banco y aprovechó los ocho cambios permitidos para darle minutos a varios futbolistas: ingresaron, entre otros, Lionel Messi, Rodrigo De Paul y el juvenil Franco Mastantuono.

Con un equipo más alternativo y menor fluidez, Argentina perdió control del mediocampo y comenzó a ceder terreno. Mauritania, sin demasiado peso ofensivo pero con insistencia, empezó a generar situaciones.

Allí emergió la figura del Dibu Martínez, clave para sostener el resultado. El arquero respondió con seguridad ante remates de Aboubakary Koita, Djeidi Gassama y Souleymane Anne, evitando que el rival se metiera en partido antes de tiempo.

Messi, que disputó todo el complemento, tuvo su chance de marcar el tercero tras una buena combinación con Mastantuono y De Paul, pero su remate desviado terminó en córner.

Un cierre con señales de alerta

Cuando el encuentro parecía controlado, Mauritania encontró el descuento en tiempo de descuento. A los 93 minutos, Lefort aprovechó una serie de errores defensivos para marcar el 2-1 definitivo.

El gol no puso en riesgo el triunfo, pero sí dejó una sensación de cierta fragilidad en el tramo final, producto de la falta de coordinación entre los relevos y la relajación lógica por el resultado.

Balance y lo que viene

Más allá del cierre ajustado, Argentina cumplió con el objetivo principal: ganar, probar variantes y seguir sumando rodaje de cara a los desafíos futuros.

El rendimiento del primer tiempo confirmó la diferencia de jerarquía, mientras que el complemento dejó conclusiones para trabajar, especialmente en la solidez defensiva cuando el equipo rota.

La Albiceleste volverá a presentarse este martes a las 20:15 nuevamente en La Bombonera, donde enfrentará a Zambia en el último amistoso de esta ventana internacional, en lo que será una nueva oportunidad para seguir afinando el funcionamiento colectivo.

Minuto a minuto

93 MINUTOS: ¡GOL DE MAURITANIA!

Lefort marcó el descuento para visita tras un par de erroes

88 minutos: otra aparición del Dibu Martínez

El guardameta atajó sin dar rebote un tiro de Souleymane Anne.

88 minutos: otra aparición del Dibu Martínez

El guardameta atajó sin dar rebote un tiro de Souleymane Anne.

85 minutos: se tachan los segundos para terminar el amistoso

Argentina volvió a tomar el control de la pelota en el cierre del encuentro.

74 minutos: Argentina agotó modificaciones

Jose López reemplazó a Thiago Almada y Exequiel Palacios tomó el lugar de Alexis Mac Allister.

73 minutos: Mauritania volvió a acercarse al arco rival

Maata Magassa registró un derechazo elevado en la medialuna.

68 minutos: quinto y sexto cambio en Argentina

Gabriel Rojas y Agustín Giay por Marcos Acuña y Nahuel Molina.

64 minutos: nueva tapada del Dibu Martínez

El arquero del Aston Villa rechazó al córner un disparo cruzado de Aboubakary Koita.

54 minutos: Messi tuvo el tercer gol

La Pulga se asoció con Mastantuono y De Paul y ensayó un zurdazo que se desvió en un rival hasta marcharse al córner. Acto seguido, se hizo una modificación en Argentina: Giuliano Simeone por Enzo Fernández.

51 minutos: del susto inicial al intento de Djeidi Gassama

La Argentina se equivocó en una salida defensiva, pero Dibu Martínez reaccionó a tiempo para anticipar a Gassama. Instantes después, el ex compañero de Messi en PSG registró un zurdazo cruzado que se fue cerca del palo izquierdo.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO: ENTRÓ MESSI!

La Pulga es uno de los tres cambios de Lionel Scaloni para el complemento junto a Franco Mastantuono y Rodrigo De Paul. Se retiraron Nico Paz, Julián Álvarez y Nicolás González. También hubo un cambio en Mauritania: Papa Ndiaga Yade por Mamadou Diallo.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

La Selección Argentina impuso las diferentes jerarquías y se marchó al entretiempo con una victoria parcial 2-0 ante una débil Mauritania, que volvió a los vestuarios con un solo remate bajo los tres palos de Emiliano Dibu Martínez. Enzo Fernández rompió la paridad en la Bombonera y Nico Paz selló el segundo gol con una gran pegada en un tiro libre a los 31 minutos.

44 MINUTOS: ¡GRAN ATAJADA DEL DIBU MARTÍNEZ!

El arquero marplatense contuvo sin dar rebote un tiro de Oumar Ngom en el área.

35 minutos: Nico Paz acarició su doblete

El español nacionalizado argentino agarró mordida la pelota en el área y el avance terminó en las manos de Mamadou Diop.

31 MINUTOS: ¡GOLAZO DE NICO PAZ!

La figura del Como de Italia aprovechó un tiro libre cerca del área para sacudir un disparo que entró sobre el palo izquierdo del arquero. Fue el primer tanto del ex jugador de Real Madrid con la Albiceleste.

26 minutos: respondió Argentina

Una combinación de toques entre Thiago Almada, Nico González y Julián Álvarez terminó con un remate de Enzo Fernández a las manos de Diop.

20 minutos: avance de Mauritania

Brahima Keita aprovechó un despeje defensivo de Argentina para lanzar un derechazo a distancia que se perdió a metros del palo derecho del Dibu Martínez.

16 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Impecable centro atrás de Nahuel Molina y mejor definición de Enzo Fernández con un derechazo abierto que se metió en el palo más lejano de Mamadou Diop.

14 minutos: primera atajada de Mamadou Diop

El arquero mauritano despejó un centro a baja altura de Nicolás González en el área y el balón fue rechazado al córner por un jugador de campo del elenco africano.

10 minutos: abrumador monopolio de Argentina en este arranque

El equipo de Lionel Scaloni maneja la pelota de un lado a otro en busca de espacios para romper el planteo defensivo de Mauritania.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

¡SALIERON LOS EQUIPOS A LA CANCHA!

Ya se viene el encuentro entre Argentina y Mauritania.

Formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Marcos Acuña; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Nicolás Paz, Nicolás González y Julián Álvarez.

Mauritania: Mamadou Diop; Brahima Keita, Aly ABeid, Lamine Ba, Jorndan Lefort; Oumar Ngom, Maata Magassa, Beyatt Lekoueiry, Djeidi Gassama, Aboubakary Koita y Mamadou Diallo.