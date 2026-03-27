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Sofía Garcés se lució con un cuarto puesto en la Copa del Mundo

La nadadora de Unión de Santa Fe, Sofía Garcés, quedó cuarta en Junior, en la primera etapa de la Copa del Mundo en los 10 km en aguas abiertas en Egipto.

27 de marzo 2026 · 18:38hs
La nadadora de Unión de Santa Fe cumplió un destacado desempeño en Somabay

La nadadora de Unión de Santa Fe cumplió un destacado desempeño en Somabay, Egipto.

La joven paranaense Sofía Garcés comenzó su periplo en la Copa del Mundo de aguas abiertas con un satisfactorio cuarto puesto en los 10 kilómetros en los juniors que compitieron en Somabay, ubicado en Egipto. Refrendó de este modo el muy buen momento por el que está pasando, ya que venía de tener muy buenos resultados en las primeras tres fechas del Campeonato Argentino de aguas abiertas, desarrollados en Santo Tomé, Córdoba y San Juan.

Sofía Garcés quedó cuarta en Egipto

La nadadora de Unión consiguió el cuarto lugar con un tiempo de 2 horas 9 minutos 17 segundos a solamente 9 segundos de la primera posición conseguida por la italiana Viola Giraudo, demostrando un gran rendimiento. El segundo lugar del podio lo consiguió Xin Xuan Li de China con 2.09.11.30, y el tercero, fue para Napsugar Nagy de Hungría con 2h 09' 13" 40/100.

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Acompañada por su entrenador Diego Garbarino, la nadadora de 18 años, oriunda de la ciudad de Paraná, y representando a Unión de Santa Fe, la talentosa nadadora tuvo un desafío muy grande en Egipto. La unionista no sólo no defraudó, sino que se lució para concluir en la cuarta posición quedando a pocos segundos del podio. Sofi había viajado con el objetivo de estar en el Top 5 de las nadadoras juniors, y lo consiguió con creces.

Desde el lugar

Apenas salida del Mar Rojo, en el exclusivo complejo turístico peninsular en Somabay, con playas de arena blanca, y clima soleado, Sofía se encontraba muy contenta, y en diálogo con UNO Santa Fe consideró que "esta fue mi primera experiencia en un campeonato mundial de primera categoría donde participan las mejores del mundo de todas las edades, estoy muy contenta con el resultado. Quedé en el puesto 29 en la general, y en mi categoría junior en la cuarta ubicación. La carrera estuvo muy dura, hubo bastantes olas. El clima acá es bastante caluroso y nadamos a la 1 del mediodía".

La nadadora tatengue expresó que "el agua estaba en 22 grados, estuvo súper lindo. El mar estaba bastante salado. Pero estoy muy contenta por poder lograr mi objetivo que era quedar top 5 en junior. Me sirven mucho estas etapas de la World Cup como preparación para el Mundial Junior que va a ser en el mes de septiembre en la ciudad de Santa Fe. Así que estoy muy contenta, y obviamente hay cosas por mejorar, pero bueno, la experiencia es muy buena, y estoy satisfecha con el resultado conseguido".

"Tuvo una actuación más que positiva, sobre todo para ser el debut de Sofi en Copas del Mundo con mayores, y el parámetro que tenemos ahí de las nadadoras junios que nadó toda la carrera con un grupito de cuatro que llegaron primeras, nadaron prácticamente toda la carrera juntas, se definió por el toque y bueno, lamentablemente tuvieron un mejor cierre las rivales pero es más que positivo una de las de esas cuatro competidoras de la húngara que es medallista del último mundial juvenil" le dijo Diego Garbarino a UNO Santa Fe desde Egipto.

El entrenador de la talentosa deportista de Unión subrayó que "la referencia es buena para lo que puede llegar a pasar en el próximo mundial juvenil que se disputará en Santa Fe. Reitero que fue una muy buena experiencia, ella está muy contenta, solamente con un poquito de bronca de no haber podido cerrar un poco mejor la prueba y llegar un poquito más adelante entre esas cuatro juniors pero estamos muy contentos".

Además, Garbarino, aprovechó la oportunidad para agradecer a los que apoyaron a Sofi al señalar que "dejame agradecer a toda la gente que ayudó a que pueda venir a competir, desde aquellos que aportaron su granito de arena en la colecta que hizo Sofi, empresarios que de manera anónima se su

Sofía Garcés Copa del Mundo aguas abiertas Junior Egipto
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