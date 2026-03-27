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Concordia: Prefectura incautó un cargamento millonario de cigarrillos

En la noche del jueves Prefectura de Concordia detuvo la marcha de un bote en el río Uruguay. Llevaba cigarrillo valuado en 50 millones de pesos.

27 de marzo 2026 · 17:21hs
Prefectura incautó 47 bultos que llevaban más de 2.000 atados de cigarrillos que tenían como destino a Salto.

Prefectura incautó 47 bultos que llevaban más de 2.000 atados de cigarrillos que tenían como destino a Salto.

En la noche del jueves, el personal de la Prefectura Naval Argentina a cargo del prefecto Jorge Ribinski incautó un importante cargamento de cigarrillos de contrabando en inmediaciones del Club Regatas de Concordia, a la altura del kilómetro 334,6 del río Uruguay.

LEER MÁS: Concordia: Prefectura frustró un contrabando de ropa valuado en casi 17 millones de pesos

prefectura
Contrabando en el río Uruguay.

Contrabando en el río Uruguay.

El procedimiento se concretó en el marco de un operativo encubierto, cuando los efectivos detectaron movimientos sospechosos en la costa. Al aproximarse, observaron a un individuo cargando bultos en un bote de chapa a remo, con destino hacia la ciudad de Salto, en la República Oriental del Uruguay.

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Fotos Diario Río Uruguay.

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El cargamento detectado por Prefectura

Al advertir la presencia del personal, el sujeto se dio a la fuga, abandonando en el lugar un total de 47 bultos que contenían 2.348 cartones de cigarrillos marca GIFT, cuyo valor estimado asciende a 50 millones de pesos, consignó Concordia Policiales.

Durante el operativo, además, los uniformados detectaron y neutralizaron trampas precarias instaladas en el camino, consistentes en sierras circulares, que habrían sido colocadas con el objetivo de obstaculizar o dañar al personal interviniente.

Por el hecho tomó intervención el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi.

Concordia Río Uruguay prefectura
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