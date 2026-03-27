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Argentina se mide con Mauritania en La Bombonera

Desde las 20.15, la Selección Argentina se mide con el combinado africano en La Bombonera. Lionel Messi será titular.

27 de marzo 2026 · 08:17hs
Argentina se mide con un equipo poco conocido. Pero con un estadio colmado.

AFA

Argentina se mide con un equipo poco conocido. Pero con un estadio colmado.

La Selección Argentina y Mauritania se enfrentarán esta viernes, desde las 20.15, en La Bombonera, por un partido amistoso en la previa del Mundial 2026. La Albiceleste se medirá contra el seleccionado africano en la cancha de Boca luego de que se haya suspendido la Finalissima contra España, en lo que será la última Fecha FIFA en el país antes de la Copa del Mundo. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

La Albiceleste tuvo que organizar este amistoso a contrarreloj después de que la Finalissima contra España, que se iba a jugar este viernes, fuera suspendida porque Conmebol y UEFA no llegaron a un acuerdo en la sede del encuentro. En un primer momento el partido tenía al Estadio Lusail de Qatar como sede, pero el conflicto bélico desatado en Medio Oriente hizo que la misma fuera descartada por obvias razones.

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A partir de allí comenzó una larga negociación entre Conmebol y UEFA para encontrar una nueva sede, y los europeos rápidamente ofrecieron el Estadio Santiago Bernabéu, del Real Madrid, manteniendo la regla de que sería un partido único. Sin embargo, desde Conmebol, y principalmente desde la AFA, desestimaron esta opción porque entendían que la neutralidad dejaba de existir, y no querían jugar la Finalissima como visitantes.

Según la versión de la UEFA, tras esa negativa propusieron dos encuentros, uno en casa del Merengue el 27 y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, que tampoco fue aceptado. Posteriormente, la entidad que conduce Chiqui Tapia realizó una última contraoferta que consistía en jugar en el Estadio Olímpico de Roma, el 31 de marzo pero UEFA no aceptó las condiciones y el encuentro fue cancelado.

Después de todo este escándalo, la AFA confirmó este amistoso y otro frente a Zambia, también en La Bombonera, el próximo martes. Estos partidos serán los últimos de la Selección Argentina en el país antes de la Copa del Mundo 2026, en la que debutará el 16 de junio en Kansas City ante Argelia.

Por su parte, Mauritania vivirá una noche histórica enfrentando a los campeones del mundo en Argentina. El combinado africano no clasificó al Mundial y quedó eliminado en la primera ronda de las Eliminatorias Africanas con siete puntos en el Grupo B, muy lejos de Senegal (24), que sacó pasaje directo a la Copa del Mundo, y República Democrática del Congo (22), que disputará el Repechaje.

Probables formaciones

Selección Argentina

  • Emiliano Martínez
  • Nahuel Molina
  • Cristian Romero
  • Nicolás Otamendi
  • Nicolás Tagliafico
  • Rodrigo De Paul
  • Leandro Paredes
  • Enzo Fernández
  • Lionel Messi
  • Julián Álvarez
  • Ángel Di María

DT: Lionel Scaloni

Dónde ver el partido

El encuentro será transmitido en vivo por la TV Pública y TyC Sports, además de plataformas digitales habilitadas.

Argentina Selección Argentina Lionel Messi La Bombonera
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