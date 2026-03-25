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Horóscopo del miércoles 25 de marzo de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al miércoles 25 de marzo de 2026. Signo por signo lo qe indican los astros y el Zodíaco para este día.

25 de marzo 2026 · 07:48hs
Horóscopo del miércoles 25 de marzo de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al miércoles 25 de marzo de 2026. Signo por signo lo qe indican los astros y el Zodíaco para este día.

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Horóscopo del lunes 23 de marzo de 2026

Si un amigo se enamora de usted, hable con él. Consulte a un experto en asuntos financieros. Con pocas gestiones, conseguirá cambiar de trabajo. Excesivamente aprensivo, relájese y disfrute.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Los suyos le necesitan. Tiene una suerte envidiable con el dinero. Jornada tranquila en el trabajo, disfrútela. No olvide practicar deporte con más regularidad.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

En el ambiente familiar reinará la armonía. Debe poner sus pagos en concordancia con sus ingresos. El éxito empresarial le espera a la vuelta de la esquina. Los nervios se adueñan de toda su energía.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Evite las peleas sin sentido, intente dialogar. No tome decisiones económicas a la ligera. Si se lo puede permitir, pida una excedencia. No comience esa dieta sin consultar con el endocrino.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Busque más tranquilidad en el terreno sentimental. Le ingresan una cantidad de dinero con la que no contaba. Utilice la diplomacia para hablar con sus jefes. Los contratiempos desaparecen de su vida.

LEER MÁS: Horóscopo del martes 24 de marzo de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Ha llegado la hora de salir a buscar pareja. Momento poco propicio para las inversiones. Su trabajo le está resultando francamente agobiante. Descanse o su salud se verá resentida.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Oportunidad de comenzar un noviazgo duradero. Sorpresas agradables en su cuenta corriente. Las mejoras laborales se están negociando. Sus ojos estarán muy sensibles.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Su relación es tan sólida, que nadie puede interponerse. Puede sobrevenirle algún gasto imprevisto, esté preparado. Le darán la oportunidad laboral que esperaba. Vigile su salud, ya que puede verse algo alterada.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Se siente radiante y así atraerá a más de una persona. Está derrochando su dinero y no es buen momento para hacerlo. Día propicio para cambiar de profesión. El miedo a los ascensores le angustia, intente solucionarlo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Su pareja le apoyará en ese nuevo proyecto. Momento oportuno para hacer pequeñas inversiones. La rutina sigue en el trabajo, pero no descuide su atención. Puede que esté incubando un virus.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Comunique a su pareja los problemas que le han surgido. Económicamente, la falta de previsión le puede llevar a la ruina. Aumenta su poder de concentración, aprovéchelo en el trabajo. Se sentirá fuerte físicamente.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Recuperará la armonía perdida con su pareja. Le conviene ahorrar para afrontar los gastos inesperados. Un buen análisis le conducirá a buenos logros profesionales. Aumentarán sus salidas al campo y se sentirá muy bien.

Horóscopo Signo marzo
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