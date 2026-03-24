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La NASA confirmó que instalará una base permanente en la Luna

“El objetivo no es solo llegar a la Luna, sino quedarse", indicaron fuentes oficiales de la NASA. Además, el 1 de abril se lanzará la misión Artemis II.

24 de marzo 2026 · 17:29hs
La NASA confirmó que instalará una base permanente en la Luna

La NASA confirmó que instalará una base permanente en la Luna

La NASA confirmó este martes un ambicioso plan para avanzar en la construcción de una base permanente en la Luna, en el marco del programa Artemis, con el objetivo de establecer presencia humana sostenida en el satélite. La inversión estimada asciende a 20.000 millones de dólares

El anuncio fue realizado por el administrador del organismo, Jared Isaacman, quien explicó que la prioridad estará puesta en el desarrollo de un asentamiento en la superficie lunar, por sobre la estación orbital Gateway.

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El objetivo

Durante la presentación, Isaacman remarcó el cambio de enfoque en la estrategia de la NASA. “El objetivo no es solo llegar a la Luna, sino quedarse. Estados Unidos jamás volverá a renunciar a la Luna”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que el proyecto busca dejar atrás las misiones esporádicas para avanzar hacia una ocupación permanente, similar al modelo implementado durante el programa Apolo.

La inversión estimada asciende a 20.000 millones de dólares en los próximos siete años, con la intención de sentar las bases de una presencia continua en el satélite.

El Polo Sur, clave para el proyecto

El sitio elegido para el asentamiento es el Polo Sur lunar, considerado estratégico por la presencia de hielo de agua en cráteres como Shackleton y Faustini.

Este recurso será fundamental para garantizar la sostenibilidad de las operaciones y permitir el desarrollo de futuras misiones de larga duración impulsadas por la NASA.

La disponibilidad de agua abre la posibilidad de generar oxígeno y combustible, lo que facilitaría la permanencia humana y la expansión de la infraestructura.

Cronograma y próximos pasos

El plan contempla una serie de hitos en los próximos años. El 1 de abril se lanzará la misión Artemis II, que llevará tripulación a orbitar la Luna por primera vez en más de cinco décadas.

Luego, a partir de 2027, se prevé un puente logístico con misiones no tripuladas para el traslado de suministros, mientras que el regreso de astronautas a la superficie lunar está proyectado para 2028.

Según las estimaciones, la base impulsada por la NASA podría estar plenamente operativa entre 2030 y 2035, marcando un nuevo capítulo en la exploración espacial.

NASA Luna Proyecto
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