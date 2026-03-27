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Golpe al narcotráfico: dos detenidos y casi ocho kilos de droga secuestrados en Concordia

En otro golpe al narcotráfico, la Policía de Entre Ríos detuvo a dos personas que trasladaban casi ocho kilos de drogas en la ciudad de Concordia.

27 de marzo 2026 · 21:30hs
La Policía de Entre Ríos detuvo a dos personas que trasladaban casi ocho kilos de drogas en la ciudad de Concordia.

La Policía de Entre Ríos detuvo a dos personas que trasladaban casi ocho kilos de drogas en la ciudad de Concordia.

La Policía de Entre Ríos secuestró casi ocho kilos de droga y detuvo a dos personas en un operativo realizado este viernes por la mañana en el acceso sur de la ciudad de Concordia.

LEER MÁS: Concordia: cuatro detenidos, drogas y dinero secuestrados

Detalles del operativo en Concordia

Según se informó desde la División de Drogas Peligrosas, el procedimiento se llevó a cabo entre las 6.30 y las 10.55 sobre avenida Presidente Perón, frente al Parque Industrial, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737, con intervención del Juzgado Federal local.

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Durante el control, personal de la División Drogas Peligrosas detuvo un automóvil en el que viajaban dos personas mayores de edad, provenientes de la provincia de Buenos Aires. Ante las sospechas, se realizó una requisa con la participación de un can antinarcóticos, que marcó la posible presencia de estupefacientes en el baúl.

En el interior del vehículo se encontraron cerca de tres kilos de cocaína distribuidos en cuatro envoltorios y más de 4,7 kilos de marihuana en seis paquetes. Además, se secuestraron tres teléfonos celulares, $411.800, U$S100 y documentación de interés para la investigación. También se incautó el automóvil utilizado para el traslado.

Droga en Concordia 2

Más datos

Los dos ocupantes -un hombre de 48 años y una mujer de 40, de nacionalidad paraguaya- fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Desde la fuerza de seguridad destacaron que “el procedimiento pone de relieve la importancia de los controles dinámicos en puntos clave de circulación, como accesos urbanos y corredores logísticos, donde las organizaciones criminales intentan movilizar estupefacientes”.

Y agregaron: “Este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia sostenida de lucha contra el narcotráfico, orientada a desarticular circuitos de transporte y comercialización”.

Narcotráfico detenidos droga Concordia
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