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El emotivo mensaje de Joaquín Panichelli tras su lesión

“Esto no lo merece nadie”, escribió Joaquín Panichelli tras confirmarse su ruptura del ligamentro de su rodilla derecha en la práctica de la Selección.

27 de marzo 2026 · 17:04hs
Joaquín Panichelli junto con su papá

Joaquín Panichelli junto con su papá, Germán.

El delantero de Racing de Estrasburgo Joaquín Panichelli, quien sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en la práctica de la Selección Argentina y se perderá el Mundial, compartió un emotivo mensaje en sus redes: “La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar, me los voy a trabajar. Como siempre”.

Panichelli comenzó su texto: “A veces no entiendo bien como funciona la meritocracia y la injusticia, pero estoy seguro que si hablamos de merecimientos, esto no se lo merece nadie”. El córdobes de 23 años sufrió la misma lesión en 2023, cuando vestía la camiseta de Deportivo Alavés, de España.

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Luego, el atacante formado en River Plate sentenció: “Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina. Dicho esto, siempre fui duro de roer y la compasión no se la deseo a nadie”.

En sintonía, agregó: “Jamás me regalaron nada. La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar, me los voy a trabajar. Como siempre hice. A vivir que son dos días”. Finalmente, le agradeció a todos “por las muestras de cariño”.

Por otra parte, Germán Panichelli compartió una foto junto a su hijo, a quien se lo ve con una toalla en su pierna diestra. Al pie de la comunicación, agrego: “Siempre con vos Joaco querido !! Y en las malas mucho más. Te verán volver !!!".

Panichelli fue convocado a último momento por Lionel Scaloni, es la gran figura de Racing de Estrasburgo y el goleador de la liga francesa, con 16 conquistas. El goleador había debutado con la Albiceleste en el amistoso frente a Angola a finales de 2025. La Copa del Mundo iniciará el 11 de junio, mientras que su lesión demandará una recuperación mayor al semestre.

El posteo de Joaquín Panichelli

mensaje panichelli

Joaquín Panichelli Lesión Selección Argentina Mundial
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