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Independiente goleó y clasificó en la Copa Argentina

El rojo de Avellaneda derrotó 4 a 2 a Atenas de Río Cuarto en el Florencio Sola. En la siguiente instancia jugará contra el ganador de Unión y Agropecuario.

27 de marzo 2026 · 19:16hs
Independiente ganó y clasificó en la Copa Argentina

Independiente ganó y clasificó en la Copa Argentina

Independiente no dejó dudas y avanzó en la Copa Argentina. En el estadio Norberto Tomaghello, el equipo de Gustavo Quinteros goleó 4 a 2 a Atenas de Río Cuarto en el marco de los 32avos de final y selló su clasificación con una actuación sólida, marcada por la eficacia en los momentos clave.

Desde el inicio, el conjunto de Avellaneda asumió el protagonismo con la tenencia de la pelota y una propuesta ofensiva que rápidamente comenzó a incomodar a un rival que sintió la diferencia de ritmo. Atenas, que disputó esta instancia por primera vez en su historia reciente y llegó con escaso rodaje, apostó a resistir y salir de contra.

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La apertura del marcador llegó a los 19 minutos, cuando Facundo Valdez capitalizó una de las primeras situaciones claras y puso en ventaja a Independiente. A partir de ese momento, el trámite se inclinó definitivamente a favor del equipo de Quinteros, que encontró espacios y comenzó a ser más profundo.

A los 37 minutos, Ignacio Pussetto amplió la diferencia tras una buena acción colectiva, y apenas cuatro minutos más tarde, Luciano Cabral apareció para marcar el tercero y sentenciar la historia antes del descanso.

Independiente goleó y clasificó en la Copa Argentina

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Independiente ganó y clasificó en la Copa Argentina

Independiente ganó y clasificó en la Copa Argentina

En el complemento, Independiente mantuvo el control del partido, manejó los tiempos y administró la ventaja ante un Atenas que, pese al esfuerzo, no logró revertir la dinámica.

El cuarto gol llegó a los 24 minutos del segundo tiempo y tuvo como protagonista a Felipe Tempone, quien había ingresado instantes antes. El juvenil aprovechó una asistencia de Matías Abaldo y definió con precisión para sellar la goleada.

En el tramo final, con todo resuelto, llegó el descuento por duplicado del conjunto cordobés. El 4 a 1 fue gracias al gol de Facundo Quiroga cuando el reloj marcaba 90 minutos disputados.

Los de Córdoba siguieron intentando y consiguieron anotar otro tanto en el marcador. El autor de la obra fue Marcos Rivadero cuando se cumplían 3 minutos del tiempo adicionado.

El pitazo final de Fernando Espinoza confirmó la superioridad de Independiente, que resolvió el encuentro con autoridad y sin dejar margen para la sorpresa. De esta manera, el Rojo avanza a la próxima instancia, donde enfrentará al ganador del cruce entre Unión de Santa Fe y Agropecuario, con el objetivo de seguir firme en el certamen federal.

Independiente Copa Argentina Unión Avellaneda
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