Independiente no dejó dudas y avanzó en la Copa Argentina. En el estadio Norberto Tomaghello, el equipo de Gustavo Quinteros goleó 4 a 2 a Atenas de Río Cuarto en el marco de los 32avos de final y selló su clasificación con una actuación sólida, marcada por la eficacia en los momentos clave.
Independiente goleó y clasificó en la Copa Argentina
El rojo de Avellaneda derrotó 4 a 2 a Atenas de Río Cuarto en el Florencio Sola. En la siguiente instancia jugará contra el ganador de Unión y Agropecuario.
Desde el inicio, el conjunto de Avellaneda asumió el protagonismo con la tenencia de la pelota y una propuesta ofensiva que rápidamente comenzó a incomodar a un rival que sintió la diferencia de ritmo. Atenas, que disputó esta instancia por primera vez en su historia reciente y llegó con escaso rodaje, apostó a resistir y salir de contra.
La apertura del marcador llegó a los 19 minutos, cuando Facundo Valdez capitalizó una de las primeras situaciones claras y puso en ventaja a Independiente. A partir de ese momento, el trámite se inclinó definitivamente a favor del equipo de Quinteros, que encontró espacios y comenzó a ser más profundo.
A los 37 minutos, Ignacio Pussetto amplió la diferencia tras una buena acción colectiva, y apenas cuatro minutos más tarde, Luciano Cabral apareció para marcar el tercero y sentenciar la historia antes del descanso.
Independiente goleó y clasificó en la Copa Argentina
En el complemento, Independiente mantuvo el control del partido, manejó los tiempos y administró la ventaja ante un Atenas que, pese al esfuerzo, no logró revertir la dinámica.
El cuarto gol llegó a los 24 minutos del segundo tiempo y tuvo como protagonista a Felipe Tempone, quien había ingresado instantes antes. El juvenil aprovechó una asistencia de Matías Abaldo y definió con precisión para sellar la goleada.
En el tramo final, con todo resuelto, llegó el descuento por duplicado del conjunto cordobés. El 4 a 1 fue gracias al gol de Facundo Quiroga cuando el reloj marcaba 90 minutos disputados.
Los de Córdoba siguieron intentando y consiguieron anotar otro tanto en el marcador. El autor de la obra fue Marcos Rivadero cuando se cumplían 3 minutos del tiempo adicionado.
El pitazo final de Fernando Espinoza confirmó la superioridad de Independiente, que resolvió el encuentro con autoridad y sin dejar margen para la sorpresa. De esta manera, el Rojo avanza a la próxima instancia, donde enfrentará al ganador del cruce entre Unión de Santa Fe y Agropecuario, con el objetivo de seguir firme en el certamen federal.