Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo del jueves 26 de marzo de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al jueves 26 de marzo de 2026. Signo por signo lo que indican los astros y el Zodíaco para este día.

26 de marzo 2026 · 07:32hs
Horóscopo del jueves 26 de marzo de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al jueves 26 de marzo de 2026. Signo por signo lo qe indican los astros y el Zodíaco para este día.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

horoscopo del miercoles 25 de marzo de 2026

Horóscopo del miércoles 25 de marzo de 2026

Horóscopo

Horóscopo del martes 24 de marzo de 2026

Si un amigo se enamora de usted, hable con él. Consulte a un experto en asuntos financieros. Con pocas gestiones, conseguirá cambiar de trabajo. Excesivamente aprensivo, relájese y disfrute.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Los suyos le necesitan. Tiene una suerte envidiable con el dinero. Jornada tranquila en el trabajo, disfrútela. No olvide practicar deporte con más regularidad.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

En el ambiente familiar reinará la armonía. Debe poner sus pagos en concordancia con sus ingresos. El éxito empresarial le espera a la vuelta de la esquina. Los nervios se adueñan de toda su energía.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Evite las peleas sin sentido, intente dialogar. No tome decisiones económicas a la ligera. Si se lo puede permitir, pida una excedencia. No comience esa dieta sin consultar con el endocrino.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Busque más tranquilidad en el terreno sentimental. Le ingresan una cantidad de dinero con la que no contaba. Utilice la diplomacia para hablar con sus jefes. Los contratiempos desaparecen de su vida.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Ha llegado la hora de salir a buscar pareja. Momento poco propicio para las inversiones. Su trabajo le está resultando francamente agobiante. Descanse o su salud se verá resentida.

LEER MÁS: Horóscopo del miércoles 25 de marzo de 2026

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Oportunidad de comenzar un noviazgo duradero. Sorpresas agradables en su cuenta corriente. Las mejoras laborales se están negociando. Sus ojos estarán muy sensibles.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Su relación es tan sólida, que nadie puede interponerse. Puede sobrevenirle algún gasto imprevisto, esté preparado. Le darán la oportunidad laboral que esperaba. Vigile su salud, ya que puede verse algo alterada.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Se siente radiante y así atraerá a más de una persona. Está derrochando su dinero y no es buen momento para hacerlo. Día propicio para cambiar de profesión. El miedo a los ascensores le angustia, intente solucionarlo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Su pareja le apoyará en ese nuevo proyecto. Momento oportuno para hacer pequeñas inversiones. La rutina sigue en el trabajo, pero no descuide su atención. Puede que esté incubando un virus.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Comunique a su pareja los problemas que le han surgido. Económicamente, la falta de previsión le puede llevar a la ruina. Aumenta su poder de concentración, aprovéchelo en el trabajo. Se sentirá fuerte físicamente.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Recuperará la armonía perdida con su pareja. Le conviene ahorrar para afrontar los gastos inesperados. Un buen análisis le conducirá a buenos logros profesionales. Aumentarán sus salidas al campo y se sentirá muy bien.

Horóscopo Signo marzo
Noticias relacionadas
Astrología. Este es el Horóscopo correpondiente al lunes 23 de marzo de 2026. Signo por signo lo qe indican los astros y el Zodíaco para este día.

Horóscopo del lunes 23 de marzo de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 22 de marzo de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Horóscopo del domingo 22 de marzo de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 21 de marzo de 2026. Signo por signo, lo que deparan los astros y el Zodíaco

Horóscopo del sábado 21 de marzo de 2026

Horóscopo

El horóscopo para este viernes 20 de marzo de 2026

Ver comentarios

Lo último

Recuperan en zona rural un auto denunciado como retenido indebidamente

Recuperan en zona rural un auto denunciado como retenido indebidamente

Nicolás Maduro declara otra vez en Nueva York por narcoterrorismo

Nicolás Maduro declara otra vez en Nueva York por narcoterrorismo

Bolivia y Surinam se miden en el Repechaje para el Mundial 2026

Bolivia y Surinam se miden en el Repechaje para el Mundial 2026

Ultimo Momento
Recuperan en zona rural un auto denunciado como retenido indebidamente

Recuperan en zona rural un auto denunciado como retenido indebidamente

Nicolás Maduro declara otra vez en Nueva York por narcoterrorismo

Nicolás Maduro declara otra vez en Nueva York por narcoterrorismo

Bolivia y Surinam se miden en el Repechaje para el Mundial 2026

Bolivia y Surinam se miden en el Repechaje para el Mundial 2026

Por la crisis, más familias optan por elaborar sus huevos de Pascua

Por la crisis, más familias optan por elaborar sus huevos de Pascua

Horóscopo del jueves 26 de marzo de 2026

Horóscopo del jueves 26 de marzo de 2026

Policiales
Recuperan en zona rural un auto denunciado como retenido indebidamente

Recuperan en zona rural un auto denunciado como retenido indebidamente

Violento asalto en Paraná: torturaron a una mujer y le robaron 8 millones de pesos

Violento asalto en Paraná: torturaron a una mujer y le robaron 8 millones de pesos

Liberaron el tránsito en Zárate-Brazo Largo luego del incendio de un camión

Liberaron el tránsito en Zárate-Brazo Largo luego del incendio de un camión

Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Nahir Galarza viajó a Gualeguaychú para ver a su abuela en estado delicado

Nahir Galarza viajó a Gualeguaychú para ver a su abuela en estado delicado

Ovación
Bolivia y Surinam se miden en el Repechaje para el Mundial 2026

Bolivia y Surinam se miden en el Repechaje para el Mundial 2026

San Lorenzo rescató un empate en el debut de Gustavo Álvarez

San Lorenzo rescató un empate en el debut de Gustavo Álvarez

Atlético Tucumán se lo ganó en el final a Sportivo Barracas

Atlético Tucumán se lo ganó en el final a Sportivo Barracas

Otra jornada de prácticas para Argentina mientras Scaloni define al 11 Ante Mauritania

Otra jornada de prácticas para Argentina mientras Scaloni define al 11 Ante Mauritania

Mariano Werner se ilusiona con sumar en Neuquén

Mariano Werner se ilusiona con sumar en Neuquén

La provincia
Por la crisis, más familias optan por elaborar sus huevos de Pascua

Por la crisis, más familias optan por elaborar sus huevos de Pascua

El Empatur busca consolidar a Paraná como destino turístico

El Empatur busca consolidar a Paraná como destino turístico

Río Uruguay: insisten que las carpas asiáticas no sean devueltas al agua

Río Uruguay: insisten que las carpas asiáticas no sean devueltas al agua

Entre Ríos donó el edificio de Económicas a la UNER

Entre Ríos donó el edificio de Económicas a la UNER

Entre Ríos aumentó un 50% la Ayuda Escolar para 2026

Entre Ríos aumentó un 50% la Ayuda Escolar para 2026

Dejanos tu comentario