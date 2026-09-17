El horóscopo para este jueves 17 de septiembre de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este martes 15 de septiembre de 2026

El horóscopo para este miércoles 16 de septiembre de 2026

Nadie debe perturbar su estabilidad emocional. Los bienes y propiedades le producen beneficios. El horizonte profesional se encuentra sin nubes. El organismo empezará a pasarle factura si comete excesos.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Su entusiasmo motivará de manera especial a su pareja. Está gastando como si fuera millonario y no lo es. Colabore con sus compañeros y todo será más agradable. ¡Cuidado! las dietas extrañas no son fiables.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

No rechace invitaciones para pasarlo bien con sus amigos. Encuentre el agujero negro de su economía. La empresa compensará su esfuerzo. Su metabolismo se encuentra ligeramente alterado.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Día agradable con los amigos y la pareja. Su situación económica es boyante. Surgirán obstáculos en su trabajo debido a la intransigencia. Tendrá las rodillas y los codos especialmente sensibles.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Muy bien con su pareja, gracias a ese talante positivo. Consigue la estabilidad económica tan esperada. Momento bastante difícil en el terreno laboral. Disfrutará de un estado mental envidiable.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Reconozca sus errores ante su pareja y la relación mejorará. Buen momento para invertir sus ahorros. Laboralmente, le reconocerán sus méritos anteriores. Los problemas de salud serán fácilmente controlados.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Gente cercana a usted le ayudará a pasar el bache afectivo. Hoy puede saldar la deuda que tiene pendiente. No está de suerte en lo que a trabajo se refiere. Está algo bajo de defensas, aliméntese mejor.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No mire hacia atrás y actúe según le dicte su corazón. Confíe en el criterio de quien le aconseja en sus inversiones. Relájese con el tema de su sueldo, mejorará en breve. Proteja su piel del excesivo sol.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Aunque se haya llevado una decepción amorosa, todo pasará. Día para resolver asuntos financieros delicados. El trabajo resultará más llevadero. Estará lleno de vitalidad.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Centre todas sus atenciones en su pareja y su familia. No se cree nuevas ataduras económicas. Los nuevos proyectos profesionales serán decisivos. Cálmese, los nervios son muy perjudiciales para su salud.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Borrón y cuenta nueva, deje esa relación. Verá satisfechas todas sus necesidades financieras. Demuestre lo que vale a sus superiores. Es muy beneficioso ingerir líquidos, no lo olvide.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Estará un poco celoso de su pareja, no tiene motivos. Es el momento de correr riesgos en algunas inversiones. No haga de su trabajo su vida. Cuide su sistema nervioso.