El horóscopo para este miércoles 16 de septiembre de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este lunes 14 de septiembre de 2026

El horóscopo para este martes 15 de septiembre de 2026

Un amigo le presentará a una persona idónea. Ocasión para invertir su dinero en algo seguro. No olvide que el comienzo en cualquier trabajo es duro. Acusará los cambios bruscos de temperatura.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Hoy está dispuesto a conocer gente. Debe tener precaución en los asuntos de dinero. En el trabajo, estará especialmente hábil. Vigile las comidas, su estómago será el punto débil.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Tome las riendas de su vida amorosa. Cierta tendencia a gastar más de la cuenta. En su trabajo, no firme nada sin estar asesorado. No derroche tantas energías o acabará agotado.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

En su relación hay comunicación y pasión, muy bien. Se vislumbran progresos en lo económico. Encontrará la salida adecuada para su situación laboral. La buena alimentación beneficiará su salud.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Necesita salir con amigos. Las prisas son contraproducentes para su economía. Excelente momento para aportar iniciativas en el trabajo. La risa es un tranquilizante sin efectos secundarios.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Poca disposición para el amor. Cuenta con dinero suficiente para permitirse algún capricho. Tómese una tila antes de hablar con sus jefes. Sería conveniente para su salud un período de descanso.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

La vida amorosa comienza a plantearle problemas, reaccione. Precaución a la hora de gastar. Su jefe estará encantado con su trabajo. Remedie los dolores de cabeza y cuello.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Su relación mejorará si hay más diálogo. Debe ser más cauto a la hora de dar préstamos. Amplíe su formación para mejorar su situación profesional. Ha subido de peso, no se relaje para no acumular.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

No abandone la idea de convertir el romance en algo más. Parte de su presupuesto lo invertirá en un viaje inesperado. Trabas burocráticas entorpecerán su actividad laboral. El médico le aconsejará unos análisis.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Después de una dura temporada, llega el amor. Es un buen día para hacer grandes compras. Necesita concentración para acabar ese trabajo importante. Tenga cuidado con lo que come, puede estar caducado.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Jornada decisiva para afianzar en su amor. Está muy preocupado por la economía que le rodea. Haga saber a los que le rodean lo que piensa del trabajo. Sensación de decaimiento, consulte con su médico.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Debe poner algo de orden en su vida sentimental. Ponga en una caja de seguridad sus objetos de valor. Pronto cambiará de lugar de trabajo, no se desespere. Una leve tortícolis puede protagonizar este día.