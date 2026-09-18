Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este viernes 18 de septiembre de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

18 de septiembre 2026 · 07:52hs
El horóscopo para este viernes 18 de septiembre de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo

El horóscopo para este jueves 17 de septiembre de 2026

el horoscopo para este miercoles 16 de septiembre de 2026

El horóscopo para este miércoles 16 de septiembre de 2026

Póngase en guardia, una antigua relación intenta descentrarle. Haga buen uso de los últimos ingresos. Día bueno para hacer nuevos clientes. La postura al dormir es la causa de sus dolores de espalda.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

El trato con su pareja tiende a mejorar. Cuidado con sus facturas. Sea consecuente con sus decisiones de trabajo. Un calzado más adecuado y sus pies se lo agradecerán.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Gran momento para las amistades intensas. El dinero será fuente de preocupaciones o inquietudes. Envíe su currículum y espere respuesta; va a tener suerte. Su dentadura le ocasionará pequeños problemas.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Ha dejado en segundo plano a alguna persona muy querida. Un robo o un descuido pueden desajustar su economía. Retome algún antiguo proyecto profesional. Conviene que visite a un masajista.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

En el amor, despreocúpese y seguro que surgirá algo. Una buena amistad le pone tras la pista de un negocio. Pequeñas preocupaciones en su entorno laboral. No se preocupe por su salud, desaparecerá esa tos.

LEER MÁS: El horóscopo para este jueves 17 de septiembre de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Envíe flores a esa persona tan especial. Debe preocuparse más por su economía. Destine más horas a su formación laboral. Deseche esa obsesión por la salud, está perfectamente.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Debe romper esa amistad que le está martirizando. No se lamente ahora del dinero que ha gastado días atrás. Reconsidere su actitud en el trabajo. Una buena pedicura es lo que usted necesita.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Debe ceder para armonizar con la persona amada. Siga con el control de gastos. Está bajo una influencia positiva que favorece su trabajo. Ágil y con energía suficiente para hacer lo que le apetezca.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Intente comprender lo que demanda su pareja. Cualquier tipo de inversión puede funcionar. En el trabajo, establezca prioridades. La cabeza va a ser su zona más delicada.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Día especialmente divertido. Disfrute un poco más de su dinero. El momento laboral es francamente bueno para su promoción. Las discusiones afectan a su salud, procure evitarlas.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Riesgo de discutir con un amigo. Aplique toda su creatividad en ganar el dinero que necesita. Relájese y saldrá de esa sensación de ahogo en la empresa. Fatiga acumulada debido a los excesos.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Su corazón está predispuesto a aceptar un flechazo. Jornada interesante para hacer algunas inversiones. Échele ganas al trabajo. Le vendrá bien tener un mayor contacto con la naturaleza.

Horóscopo Signo septiembre
Noticias relacionadas
el horoscopo para este martes 15 de septiembre de 2026

El horóscopo para este martes 15 de septiembre de 2026

el horoscopo para este lunes 14 de septiembre de 2026

El horóscopo para este lunes 14 de septiembre de 2026

Horóscopo

El horóscopo para este sábado 12 de septiembre de 2026

horoscopo del viernes 11 de septiembre de 2026

Horóscopo del viernes 11 de septiembre de 2026

Ver comentarios

Lo último

El power trío Mugre llega a Santa Fe en una nueva edición de La Casa Invita

El power trío Mugre llega a Santa Fe en una nueva edición de "La Casa Invita"

Ramiro Ferlatti presentó Quirófano ante un auditorio colmado

Ramiro Ferlatti presentó "Quirófano" ante un auditorio colmado

Declaran duelo institucional por la muerte de estudiante fallecida en siniestro vial

Declaran duelo institucional por la muerte de estudiante fallecida en siniestro vial

Ultimo Momento
El power trío Mugre llega a Santa Fe en una nueva edición de La Casa Invita

El power trío Mugre llega a Santa Fe en una nueva edición de "La Casa Invita"

Ramiro Ferlatti presentó Quirófano ante un auditorio colmado

Ramiro Ferlatti presentó "Quirófano" ante un auditorio colmado

Declaran duelo institucional por la muerte de estudiante fallecida en siniestro vial

Declaran duelo institucional por la muerte de estudiante fallecida en siniestro vial

Liga Provincial: se juega el clásico en el norte

Liga Provincial: se juega el clásico en el norte

Rugby: Estudiantes prepara la 11ª edición del Encuentro Nacional M12 Juan Cruz Mathé

Rugby: Estudiantes prepara la 11ª edición del Encuentro Nacional M12 Juan Cruz Mathé

Policiales
Incendio en Paraná: murió la mujer que permanecía internada

Incendio en Paraná: murió la mujer que permanecía internada

Colón: un minibús con estudiantes de Diamante despistó y chocó el guardarraíl

Colón: un minibús con estudiantes de Diamante despistó y chocó el guardarraíl

Dos personas de Entre Ríos fallecieron en Corrientes tras un choque frontal

Dos personas de Entre Ríos fallecieron en Corrientes tras un choque frontal

Detenido en Paraná tras verificar que llevaba casi un kilo de marihuana

Detenido en Paraná tras verificar que llevaba casi un kilo de marihuana

La defensa de Daniel Rosatelli apeló el procesamiento y habló de lo ocurrido en Suma de Voluntades

La defensa de Daniel Rosatelli apeló el procesamiento y habló de lo ocurrido en Suma de Voluntades

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Ramiro Ferlatti presentó Quirófano ante un auditorio colmado

Ramiro Ferlatti presentó "Quirófano" ante un auditorio colmado

Declaran duelo institucional por la muerte de estudiante fallecida en siniestro vial

Declaran duelo institucional por la muerte de estudiante fallecida en siniestro vial

Incendios en las islas: controlan más del 90% de los focos y prevén un alivio hidrológico en el río Paraná

Incendios en las islas: controlan más del 90% de los focos y prevén un alivio hidrológico en el río Paraná

El tiempo en Entre Ríos: viernes templado y un sábado con temperaturas que llegarán a 27 grados

El tiempo en Entre Ríos: viernes templado y un sábado con temperaturas que llegarán a 27 grados

Gracias al esfuerzo colectivo y a la solidaridad, el CEMI logró incorporar un horno industrial

Gracias al esfuerzo colectivo y a la solidaridad, el CEMI logró incorporar un horno industrial

Dejanos tu comentario