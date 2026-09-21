La visita de León XIV será del 8 al 11 de noviembre e incluirá Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Analizan feriados y asuetos.

León XIV llegará en noviembre y preparan un operativo para recibir a unos 7 millones de fieles.

La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, ya puso en marcha un amplio operativo de seguridad y organización. El Gobierno nacional informó este lunes que el dispositivo contempla un aforo global de aproximadamente 7 millones de personas durante las distintas actividades previstas.

La agenda oficial incluye celebraciones religiosas, encuentros institucionales y actividades con fieles en distintos puntos del país. El pontífice mantendrá además una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y un encuentro con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, explicó que el dispositivo involucra a tres jurisdicciones, tres aeropuertos, tres ciudades, cuatro eventos masivos y once actividades cerradas. También se conformó un comando unificado que funcionará durante 120 horas ininterrumpidas.

La planificación comenzó semanas atrás con la participación de organismos nacionales, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. Además, las provincias suscribieron el denominado “Compromiso León XIV” para colaborar con la coordinación del operativo.

Todavía no definieron si habrá feriados o asuetos

Uno de los aspectos que permanece bajo análisis es la posibilidad de establecer feriados, asuetos administrativos o días no laborables durante la visita.

El canciller Pablo Quirno señaló este lunes que todavía no está definido el alcance de una eventual medida. La decisión deberá contemplar las distintas jurisdicciones involucradas y las jornadas en las que se desarrollarán las actividades.

“Todavía no está definido el alcance de lo que pueden llegar a ser días no laborales, asueto, feriados, en qué jurisdicciones, en qué momento y qué alcance tendría”, explicó Quirno durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.

Por el momento, no hay un feriado confirmado por la llegada del Papa. El Gobierno deberá determinar si adopta alguna medida y, eventualmente, si tendrá alcance nacional o estará limitada a determinadas localidades.

La agenda del Papa, día por día

León XIV arribará a la Argentina el domingo 8 de noviembre. Su primera jornada incluirá un homenaje al general José de San Martín y una ceremonia de bienvenida, además del encuentro con Milei en la Casa Rosada.

El lunes 9, el pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y luego encabezará una misa en el Monumento a los Españoles. También participará de encuentros con representantes del mundo del trabajo y de otras confesiones religiosas.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y mantendrá encuentros con religiosos y seminaristas. Por la noche regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

El miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y posteriormente viajará a Luján, donde celebrará una misa antes de continuar su viaje hacia Perú.

La primera visita de León XIV al país

El viaje será la primera visita de León XIV a la Argentina desde su elección como pontífice y se extenderá durante cuatro días.

Durante las próximas semanas continuarán las tareas de coordinación entre el Gobierno nacional, las autoridades provinciales, los municipios, la Iglesia y la Santa Sede. Entre los aspectos pendientes figuran la organización de los accesos, los corredores de circulación, los horarios y las eventuales restricciones de tránsito.