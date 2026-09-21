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Horóscopo del lunes 21 de septiembre de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 21 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco

21 de septiembre 2026 · 09:41hs
Horóscopo.

Horóscopo.
Horóscopo del lunes 21 de septiembre de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 21 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo

Horóscopo del domingo 20 de septiembre de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 19 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deprtan los astros en el Zodíaco

Horóscopo del sábado 19 de septiembre de 2026

Percibirá que es muy querido por las personas de su entorno. Respecto al dinero, escuche a los entendidos. Consolide su posición en el trabajo. Se curará completamente de una antigua dolencia.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Por muy conflictiva que le parezca su relación, tiene arreglo. Los problemas económicos están a punto de resolverse. Debe adaptarse a los cambios laborales con inteligencia. Buen estado de salud.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Familia, pareja y amigos le harán mucha compañía. Se enfrenta a gastos extras que no puede eludir. Ábrase camino en otros campos de trabajo. Haga un esfuerzo y dedique más tiempo al ocio.

Horóscopo

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CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Convivencia familiar tranquila. Puede tener algún problema por cuestiones de dinero. La colaboración de sus compañeros le será muy útil. Intente recuperar la energía que ha gastado.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

La sinceridad será su mejor aliada para enamorar. No malgaste el dinero. Una actitud excesivamente ambiciosa en su trabajo, puede crearle enemigos. Su sentido del humor aliviará el estrés.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Se estabilizará pronto una relación para usted importante. Los apuros económicos desaparecen. No se fíe de las propuestas laborales. Jornada idónea para disfrutar de su buena salud.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Fase de expansión, alegría y diversión, todo con amor. Los problemas económicos disminuyen. Saque partido a su esfuerzo laboral de épocas anteriores. Utilice crema protectora, su piel se lo agradecerá.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No tema, su actual relación no peligra. Viva a cuerpo de rey, se lo puede permitir. Consigue ser una pieza importante en su empresa. La salud de los suyos es importante pero no descuide la propia.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Deberá hacer un esfuerzo de comprensión afectiva. Gracias a su constancia y astucia, no le falta el dinero. Demostrará su valía ante sus superiores. Estado mental y físico perfectos.

Horóscopo.

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CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Ponga los pies sobre la tierra en su vida personal. Puede jugar algo de dinero a la lotería. Acontecimientos decisivos para su carrera profesional. No deje pasar los días sin acudir a sus revisiones.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Probablemente tenga que resolver ciertos conflictos familiares. Puede que le toque un dinero a la lotería, disfrútelo. En lo profesional, recibirá apoyos de todos. Duerma un mínimo de ocho horas.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

No abandone, en ningún momento, su aspecto físico. Obtendrá beneficios inesperados. Aportará profesionalmente creatividad e ingenio. Enfoque bien su energía vital y canalice su potencial.

Horóscopo lunes Signo Astrología zodíaco
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