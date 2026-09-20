Paraná, 200 años de una ciudad: paisaje, arquitectura y memoria urbana 

Paraná, la ciudad que nunca fue fundada. Al principio se llamó Baxada de la otra Banda del Paraná. Con el tiempo, el caserío se fue organizando, hasta que la Asamblea del Año XIII le otorgó el rango de villa. Fue el 25 de junio de 1813, en 1826 era la ciudad de Paraná.

La vida de la ciudad se desarrolló alrededor de la plaza principal. Así lo testimonian los edificios que allí se erigen, los que aún se conservan y también los que fueron derrumbados. Allí se asentaron las principales instituciones sociales, educativas, políticas y religiosas.

Una ciudad con nombre de río, una ciudad de calles angostas y sinuosas, una ciudad con un paisaje único, una ciudad de constantes recuerdos de los tiempos de Francisco Ramírez y Justo José de Urquiza, una ciudad llena de historias, una ciudad de arquitectura rica y notable que se fue construyendo de a poco, paso a paso, como el pasar del tiempo.

Como en toda ciudad la arquitectura es fiel testimonio del progreso urbano, en ella se observan movimientos artísticos, estilos, modas y épocas y Paraná no escapa a esa metáfora, donde arquitectos y obras van contando el progreso, el avance, el transcurrir del tiempo, con edificios tan distintos uno del otro, donde la influencia inmigratoria interviene aportando nombres propios y donde los modelos arquitectónicos se hacen dueños del espacio urbano, desde edificios oficiales, religiosos o la arquitectura privada.

Un primer ejemplo, mediante ley nacional dictada en 1910, durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, se dispuso la construcción de escuelas en todo el país para evocar los primeros cien años de la Revolución de Mayo. La Escuela Del Centenario de Paraná abrió sus puertas el 25 de septiembre de 1914 durante la gobernación de Faustino M. Parera.

Es interesante la propuesta arquitectónica de la Escuela del Centenario, realizada en 1910 por los ingenieros Molina Civit y Giré. Pertenece a un grupo de establecimientos educativos construidos en ocasión de cumplirse los cien años de la Revolución de Mayo. El exterior, dentro de un neoclasicismo francés, está coronado con una gran cúpula vidriada. Su planta en forma de T está caracterizada por un gran espacio central monumental que contiene el hall de entrada, un anfiteatro y una biblioteca, extendiéndose lateralmente en las clásicas galerías cubiertas a las cuales se abren las aulas. Es uno de los edificios más emblemáticos, icónicos, monumentales y representativos de Paraná, la Escuela Del Centenario, una arquitectura de influencia francesa. Fotografía de 1974.

Paraná, 200 años de una ciudad: una historia que sigue viva.

Siglo XIX en Paraná

En los primeros años del siglo XIX, la Batería era el emplazamiento que custodiaba el paso por el Río Paraná, por ser el sector más estratégico y predominante de la barranca. Tenía como objeto defender a la población de posibles ataques desde el río. Por Alameda de la Federación, se llega a ella desde el este, pasando las sucesivas rotondas de La Danza de la Flecha y del Monumento a Urquiza. Desde ese balcón, se vislumbra el Puerto Viejo y se constituye una postal majestuosa del río, con Santa Fe de fondo. Hay allí una historia para contar. Luego de la muerte de Urquiza, su viuda Dolores Costa, donó esas tierras a la Municipalidad de Paraná con el objetivo de que los habitantes contaran con un lugar de esparcimiento público.

El parque como tal fue inaugurado en un principio como Plaza Urquiza, el 24 de diciembre de 1895. Tiempo más tarde, durante la Intendencia de Don Francisco Bertozzi se le dio al espacio urbano la fisonomía actual. Ganando terreno y consolidando barrancas, hoy cuenta con 44 hectáreas organizadas en tres niveles: Costanera Alta, Media y Baja.

En la composición gráfica se aprecia el Monumento a Urquiza inaugurado en 1920 y La Danza de la Flecha, obra del escultor Luis Perlotti y donado para ser emplazada en un lugar público por el Dr. Pedro E. Martínez en 1935. En efecto, ambas obras escultóricas están situadas al final de la antigua Avenida Rivadavia, hoy Alameda de la Federación. La fotografía publicada en 1969, el año en que el hombre llegó a la luna y el Túnel Subfluvial rompió con la insularidad del territorio entrerriano.

Las esquinas de la ciudad

Entre tantas esquinas fácilmente identificables de Paraná se encuentra esta, el noroeste de Urquiza y San Martín. Ha cambiado su función específica, pero mantiene el carácter de punto de encuentro inevitable para residentes y visitantes. Veamos algo de su historia. Según los registros, la prestigiosa tienda Gath & Cháves de Buenos Aires, propiedad de los empresarios Alfredo Gath y Lorenzo Cháves, abrió su sucursal paranaense el 27 de septiembre de 1904, en calle 25 de Mayo. En 1928 construyó un local propio sobre la propiedad que la familia Idoate poseía desde principios del siglo XIX en la esquina de San Martin y Urquiza. Inscripto en un lenguaje ecléctico, se desarrolló en dos plantas con una volumetría desmaterializada por la presencia de grandes aventanamientos de dinteles rectos, separados por pilares rematados con interesantes ornamentos. El mayor despliegue decorativo se presenta en la ochava donde se localiza el ingreso principal, enfatizado por una marquesina de hierro sostenida con tensores. Sobre la entrada, también se ubica, la única abertura con dintel curvo que es realzada por el acompañamiento también en curva de la cornisa, rematando en un frontón rectangular. Un basamento de granito da asiento a todo el edificio, mientras al coronamiento lo forma una cornisa bien decorada sobre la cual se dispone un entablamento tratado en relieve y entrecortado por la continuidad de las pilastras que le dan ritmo. En 1978 la famosa tienda cerró sus puertas tras 74 años de actividad y el edificio fue reciclado para albergar una nueva función: la bancaria, bajo distintas denominaciones. En la fotografía, publicada en abril de 1929, se refleja la inauguración de la sede propia en Paraná de Gath & Cháves.

En la esquina de San Martín y 25 de Mayo se ubicó el Banco de Londres y América del Sud. La sucursal de nuestra ciudad fue abierta al público el 15 de diciembre de 1909 de una de las esquinas de la Plaza 1° de Mayo. Según cuentan las crónicas de las Páginas de Oro de Alfeo Zanini, la inauguración se dio bajo la gerencia de W.Y. Mackinnon, sucediendo a este en el año 1916 por R. Larbky y a partir de 1917 por H. Hopwood. El nombre exacto del banco era Banco de Londres y América del Sud establecido en Argentina desde 1862. Se desconoce cuándo y por qué fue demolido. En este lugar supo estar la recordada Tienda Preston, una de las más populares que tuvo la ciudad y hoy por un café y restaurante.

La arquitectura es un instrumento indispensable para la construcción de identidad de las ciudades, verdaderos testigos de una ciudad que fue construyéndose de a poco, ciudad que mira al futuro, y que hoy, este año Paraná, cumple 200 años, y así la homenajeamos desde UNO.

Por Fernando Ponce / Especial Para UNO