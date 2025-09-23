Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Julio Alegre

Julio Alegre, el ladrillero que pide ayuda para poder someterse a una cirugía de columna

Julio Alegre trabaja en los hornos de ladrillos desde los 10 años, pero hace cuatro años que sufre de hernias y los dolores ya no le permiten trabajar.

23 de septiembre 2025 · 16:57hs
Julio Alegre tiene 45 años y está atravesando un delicado momento de salud.

Julio Alegre tiene 45 años y está atravesando un delicado momento de salud.

Julio Alegre es un referentes en el ambiente de los ladrilleros. Paceño de nacimiento, se radicó Paraná cuando tenía 10 años y a esa edad empezó a trabajar en los hornos. Pero desde hace cuatro años que viene padeciendo de hernias en su columna y los dolores ya no le permiten trabajar.

El Ruso, como lo conocen en el ambiente, debe someterse a una cirugía de columna, por lo que está recaudando fondos para poder solventar gastos y que le quede un ahorro que le permita subsistir durante los meses que le demandará su recuperación, además de poder pagarle a algún ayudante para que trabaje en su horno ese tiempo.

Horóscopo

El horóscopo para este miércoles 24 de septiembre de 2024

el horoscopo para este martes 23 de septiembre de 2025

El horóscopo para este martes 23 de septiembre de 2025

Alegre puso a disposición un alias para aquellas personas que puedan y deseen darle una mano: CLIMA.LENTE.MIEL a nombre de María Silva. Según lo comentado por el entorno del trabajador, serían unos 500.000 pesos los que estaría necesitando urgentemente.

Julio Alegre
Julio Alegre tiene 45 años y está atravesando un delicado momento de salud.

Julio Alegre tiene 45 años y está atravesando un delicado momento de salud.

El Papa Francisco bendijo un ladrillo cortado por Julio Alegre

En 2017 Alegre estuvo en el centro de la escena luego de que le enviara un ladrillo hecho por él al Papa Francisco, quien bendijo el material. En aquella oportunidad, Julio, trabajador de la Cooperativa Ladrillera de Entre Ríos, estuvo en Buenos Aires y les entregó el bloque de arcilla cocida a Enrique Palmeiro y Guido Savall, integrantes del Movimiento Misioneros de Francisco y Scholas Ocurrentes, quienes viajaron a Roma y visitaron el Vaticano en representación de la Cooperativa Ladrillera y la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (Uolra). Allí tuvieron un encuentro con el Sumo Pontífice quien les bendijo el ladrillo elaborado por Julio Alegre.

Julio Alegre cirugía Ladrilleros Papa Francisco
Noticias relacionadas
Este lunes se celebra el Día Mundial sin autos: el impacto ambiental del transporte

Este lunes se celebra el Día Mundial sin autos: el impacto ambiental del transporte

FACUNDO Y SOFIA. Eligieron los nuevos Reyes de los Estudiantes de Concordia 2025

Eligieron los nuevos "Reyes de los Estudiantes" de Concordia 2025

El Profesor Rubén Bourlot brindará una conferencia sobre Artigas

El Profesor Rubén Bourlot brindará una conferencia sobre Artigas

Este miércoles Paraná ama la pizza, con 50% de descuento

Este miércoles "Paraná ama la pizza", con 50% de descuento

Ver comentarios

Lo último

Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

La candidata de LLA en Río Negro recibió un préstamo irregular del banco Nación

La candidata de LLA en Río Negro recibió un préstamo irregular del banco Nación

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Ultimo Momento
Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

La candidata de LLA en Río Negro recibió un préstamo irregular del banco Nación

La candidata de LLA en Río Negro recibió un préstamo irregular del banco Nación

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Bólido iluminó el cielo de Entre Ríos y la región: de qué se trató

Bólido iluminó el cielo de Entre Ríos y la región: de qué se trató

SUNSET FSTVL: la música electrónica internacional llega a las playas del Thompson

SUNSET FSTVL: la música electrónica internacional llega a las playas del Thompson

Policiales
Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Ovación
La entrerriana Cielo Martínez vende empanadas para participar en un torneo de ajedrez

La entrerriana Cielo Martínez vende empanadas para participar en un torneo de ajedrez

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

El entrerriano Joaquín Piñeyro, citado por primera vez a la Reserva de Boca Juniors

El entrerriano Joaquín Piñeyro, citado por primera vez a la Reserva de Boca Juniors

Racing venció a Vélez y es el primer semifinalista de la Copa Libertadores

Racing venció a Vélez y es el primer semifinalista de la Copa Libertadores

Ganar, un objeto de consumo, el libro que debate la histeria resultadista

"Ganar, un objeto de consumo", el libro que debate la histeria resultadista

La provincia
Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

Bólido iluminó el cielo de Entre Ríos y la región: de qué se trató

Bólido iluminó el cielo de Entre Ríos y la región: de qué se trató

Martín Tactagi habló sobre la muerte de su hija: Acá estamos, levantándonos a la vida nuevamente

Martín Tactagi habló sobre la muerte de su hija: "Acá estamos, levantándonos a la vida nuevamente"

Entre Ríos: miércoles con temperaturas máximas de 25 grados

Entre Ríos: miércoles con temperaturas máximas de 25 grados

De un aula a un emblema: la historia de la bandera de Santa Elena, nacida en una escuela humilde a orillas del Paraná

De un aula a un emblema: la historia de la bandera de Santa Elena, nacida en una escuela humilde a orillas del Paraná

Dejanos tu comentario