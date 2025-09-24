Uno Entre Rios | Ovación | Joaquín Piñeyro

El entrerriano Joaquín Piñeyro, citado por primera vez a la Reserva de Boca Juniors

El uruguayense Joaquín Piñeyro, delantero categoría 2008, fue convocado por primera vez a la Reserva de Boca Juniors y estará en el banco ante Newell's.

24 de septiembre 2025 · 11:43hs
El delantero entrerriano Joaquín Piñeyro, categoría 2008, sigue sumando capítulos importantes en su joven carrera. Meses atrás firmó su primer contrato profesional con Boca Juniors, con vínculo vigente hasta 2027, y ahora vivirá un momento especial: este miércoles estará por primera vez en el banco de suplentes de la Reserva del Xeneize.

Tras varias semanas de entrenamientos intensos y adaptación al ritmo del plantel, el Uru fue convocado por el cuerpo técnico para el partido ante Newell's, en un claro reconocimiento a su evolución y proyección.

LEER MÁS: Joaquín Piñeyro, de Concepción del Uruguay, sueña con el Mundial

Primer paso en la Reserva para Joaquín Piñeyro

Con ilusión, compromiso y muchas ganas de sumar minutos, Joaquín estará listo para ingresar si el DT así lo decide. Sin dudas, una gran oportunidad para seguir creciendo en uno de los clubes más importantes del país.

