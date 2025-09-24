La candidata de LLA en Río Negro recibió un préstamo irregular del banco Nación

Un juicio por narcotráfico, embargos por estafas y afiliaciones truchas. El Banco Nación igual le dio un crédito millonario a la candidata Lorena Villaverde

Lorena Villaverde, la candidata a senadora de La Libertad Avanza en Río Negro, recibió un préstamo irregular del Banco Nación en enero de 2025 por $225 millones. La sucursal de Cipolletti había rechazado su carpeta porque no cumplía los requisitos, pero después de una reunión al más alto nivel en Buenos Aires, la diputada logró el préstamo.

Los fondos habrían sido liberados por orden del mismísimo Daniel Trillard, presidente del Banco Nación y muy cercano a Villaverde. Suelen compartir actividades en la provincia de la diputada. Según confirmó a LPO una fuente al tanto del irregular trámite, un llamado del titular del BNA destrabó el crédito que en la sucursal de Cipolletti le habían negado.

Un juicio por tráfico de drogas, embargos por estafas, denuncias por robos de boletas y afiliaciones truchas no impidieron que el Banco Nación le otorgara el crédito para comprar una casa en un coqueto barrio cerrado Los Patricios II de Cipolletti. Villaverde la compró con un crédito UVA. La diputada debió mudarse cuando comenzaron los problemas en una ciudad vecina. Había vendido terrenos en un desarrollo urbanístico de Las Grutas que no tenía servicios y nunca pudieron ser escriturados.

Con algunas de las damnificados llegó a un arreglo extrajudicial por 12 millones de pesos, pero por la causa que está en Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Familia N°9 de San Antonio Oeste fue embargada por 50 millones de pesos en agosto de 2025.

La casa de Cipolletti no figura en la declaración jurada que presentó en el Congreso. Allí aparecen propiedades en Escobar, un terreno en las Grutas y otro en un barrio cerrado de Neuquén además de una lancha, un BMW X3, una Amarok y una Dodge RAM.

A la vez, Villaverde enfrenta problemas judiciales en Estados Unidos donde su ex pareja fue acusada de tráfico de drogas. Si bien afirmó que tiene las "manos limpias", la legisladora enfrenta además un expediente en Estados Unidos. "Las causas de acá no tienen sentencia, la que está abierta está en EEUU. Por eso no puede entrar allá", explicaron desde Río Negro.

Karina Milei Lorena Villaverde La Libertad Avanza LLA Río Negro

Resultó procesada en 2002 por el Título XLVI, artículo 893.135 del estatuto del estado de Florida. Esa norma se aplica a quienes son descubiertos con cantidades que van desde los 400 gramos hasta los 150 kilogramos de cocaína.

"Es completamente falsa esa información. No recibí ningún préstamo irregular del Banco Nación ni de ninguna otra entidad. Todos mis movimientos bancarios son transparentes y se ajustan a la normativa vigente. Estas operaciones mediáticas buscan ensuciarme porque saben que La Libertad Avanza crece en Río Negro y que estamos transformando la Argentina de verdad", dijo Villaverde.