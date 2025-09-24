Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Tomas de Rocamora realizó sus primeros movimientos en el estadio Julio César Paccanella. El Rojo será uno de los elencos entrerrianos en la divisional

Tomás de Rocamora inició los trabajos de pretemporada rumbo a la Liga a Argentina de Básquetbol 2025-26. El plantel se dio cita fue recibido en el estadio Julio César Paccagnella por el cuerpo técnico que encabezará Cristhian Domínguez por segundo año consecutivo.

El entrenador del Rojo convocó a todos los jugadores en la mitad de la cancha para darles la bienvenida y también iniciar oficialmente la primera práctica con vistas a la competencia que en esta nueva temporada contará con la participación de 34 equipos.

El coach dirigió un mensaje a los jugadores y luego presentó al resto del cuerpo técnico que tendrá a Laura Soledad González como primera asistente, Santiago Rodríguez Perdomo a cargo de la preparación, y el cuerpo médico que estará conformado por el Dr. Jorge Roude y el kinesiólogo Alejo Challio.

Rocamora Liga Argentina de Básquet 2 Santiago Rodríguez Perdomo está a cargo de la preparación física de Rocamora. Prensa Tomás de Rocamora

En la presentación también estuvieron presentes la Coordinadora y entrenadora de Liga Femenina, Sabrina Scévola; y los profes de categorías Intermedias, Leonardo Domínguez y Norberto Santini. En total fueron 18 los jugadores que estuvieron en la primera práctica ya que sumaron algunos Juveniles que habían entrenado antes.

Después de las palabras de Domínguez, Lali González y el profesor Rodríguez Perdomo fue tiempo de empezar a transpirar donde la parte física y los test fueron lo primero que se vio. También se dieron diferentes trabajos con pelota con ambos entrenadores trabajando con los distintos grupos.

El plantel del Rojo para la Liga Argentina de Básquet

Bases: Tomás Jurgensen, Pascual Santini y Tomás Losada

Escoltas: Agustín Cavallín, Franco Ferreyra Bonnín y Valentino Biagi

Aleros: Agustín Carnovale, Lucas Maldonado, Kevin Herrera Notari y Agustín Sarjanovich

Ala pivots: Franco Maeso y Valentino Occhi

Pivots: Maximiliano Acevedo y Bautista Mangioni

Obras en el estadio de Tomás de Rocamora

Hay que destacar también que en el estadio continúan las mejoras y refacciones, días atrás se repintó el parqué de la cancha, se mejoró notablemente la iluminación; al tiempo que siguen adelante los trabajos de cambio de mesa de control y banco de suplentes, nueva zona de plateas y también se bajó el tablero principal.

Esta primera semana continuará este martes con doble turno distribuidos en los horarios de las 13 y 19 horas. Las prácticas en dos jornadas se repetirán jueves y viernes, mientras que miércoles y sábado será solamente por la mañana. El domingo el plantel tendrá jornada libre.