Uno Entre Rios | Ovación | Rocamora

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Tomas de Rocamora realizó sus primeros movimientos en el estadio Julio César Paccanella. El Rojo será uno de los elencos entrerrianos en la divisional

24 de septiembre 2025 · 12:33hs
Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Prensa Tomas de Rocamora

Tomás de Rocamora inició los trabajos de pretemporada rumbo a la Liga a Argentina de Básquetbol 2025-26. El plantel se dio cita fue recibido en el estadio Julio César Paccagnella por el cuerpo técnico que encabezará Cristhian Domínguez por segundo año consecutivo.

El entrenador del Rojo convocó a todos los jugadores en la mitad de la cancha para darles la bienvenida y también iniciar oficialmente la primera práctica con vistas a la competencia que en esta nueva temporada contará con la participación de 34 equipos.

La entrerriana Cielo Martínez vende empanadas para participar en un torneo de ajedrez.

La entrerriana Cielo Martínez vende empanadas para participar en un torneo de ajedrez

El entrerriano Joaquín Piñeyro, citado por primera vez a la Reserva de Boca Juniors.

El entrerriano Joaquín Piñeyro, citado por primera vez a la Reserva de Boca Juniors

El coach dirigió un mensaje a los jugadores y luego presentó al resto del cuerpo técnico que tendrá a Laura Soledad González como primera asistente, Santiago Rodríguez Perdomo a cargo de la preparación, y el cuerpo médico que estará conformado por el Dr. Jorge Roude y el kinesiólogo Alejo Challio.

Rocamora Liga Argentina de Básquet 2
Santiago Rodr&iacute;guez Perdomo est&aacute; a cargo de la preparaci&oacute;n f&iacute;sica de Rocamora.

Santiago Rodríguez Perdomo está a cargo de la preparación física de Rocamora.

En la presentación también estuvieron presentes la Coordinadora y entrenadora de Liga Femenina, Sabrina Scévola; y los profes de categorías Intermedias, Leonardo Domínguez y Norberto Santini. En total fueron 18 los jugadores que estuvieron en la primera práctica ya que sumaron algunos Juveniles que habían entrenado antes.

Después de las palabras de Domínguez, Lali González y el profesor Rodríguez Perdomo fue tiempo de empezar a transpirar donde la parte física y los test fueron lo primero que se vio. También se dieron diferentes trabajos con pelota con ambos entrenadores trabajando con los distintos grupos.

El plantel del Rojo para la Liga Argentina de Básquet

Bases: Tomás Jurgensen, Pascual Santini y Tomás Losada

Escoltas: Agustín Cavallín, Franco Ferreyra Bonnín y Valentino Biagi

Aleros: Agustín Carnovale, Lucas Maldonado, Kevin Herrera Notari y Agustín Sarjanovich

Ala pivots: Franco Maeso y Valentino Occhi

Pivots: Maximiliano Acevedo y Bautista Mangioni

Obras en el estadio de Tomás de Rocamora

Hay que destacar también que en el estadio continúan las mejoras y refacciones, días atrás se repintó el parqué de la cancha, se mejoró notablemente la iluminación; al tiempo que siguen adelante los trabajos de cambio de mesa de control y banco de suplentes, nueva zona de plateas y también se bajó el tablero principal.

Esta primera semana continuará este martes con doble turno distribuidos en los horarios de las 13 y 19 horas. Las prácticas en dos jornadas se repetirán jueves y viernes, mientras que miércoles y sábado será solamente por la mañana. El domingo el plantel tendrá jornada libre.

Rocamora Liga Argentina de Básquet pretemporada
Noticias relacionadas
Matías Roskopf: el paranaense que entrenó con Messi y ahora jugará en Sanjustino.

Matías Roskopf: el paranaense que entrenó con Messi y ahora jugará en Sanjustino

¿como le fue a patronato con maximiliano macheroni de arbitro?

¿Cómo le fue a Patronato con Maximiliano Macheroni de árbitro?

En su tercer libro el entrenador Diego Fernández ubicó el foco en el sistema exitista donde el término presión ganó mayor espacio que el disfrute.

"Ganar, un objeto de consumo", el libro que debate la histeria resultadista

River Plate buscará la hazaña en Brasil frente a Palmeiras.

River Plate buscará la hazaña en Brasil frente a Palmeiras

Ver comentarios

Lo último

Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

La candidata de LLA en Río Negro recibió un préstamo irregular del banco Nación

La candidata de LLA en Río Negro recibió un préstamo irregular del banco Nación

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Ultimo Momento
Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

La candidata de LLA en Río Negro recibió un préstamo irregular del banco Nación

La candidata de LLA en Río Negro recibió un préstamo irregular del banco Nación

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Bólido iluminó el cielo de Entre Ríos y la región: de qué se trató

Bólido iluminó el cielo de Entre Ríos y la región: de qué se trató

SUNSET FSTVL: la música electrónica internacional llega a las playas del Thompson

SUNSET FSTVL: la música electrónica internacional llega a las playas del Thompson

Policiales
Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Ovación
La entrerriana Cielo Martínez vende empanadas para participar en un torneo de ajedrez

La entrerriana Cielo Martínez vende empanadas para participar en un torneo de ajedrez

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

El entrerriano Joaquín Piñeyro, citado por primera vez a la Reserva de Boca Juniors

El entrerriano Joaquín Piñeyro, citado por primera vez a la Reserva de Boca Juniors

Racing venció a Vélez y es el primer semifinalista de la Copa Libertadores

Racing venció a Vélez y es el primer semifinalista de la Copa Libertadores

Ganar, un objeto de consumo, el libro que debate la histeria resultadista

"Ganar, un objeto de consumo", el libro que debate la histeria resultadista

La provincia
Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

Bólido iluminó el cielo de Entre Ríos y la región: de qué se trató

Bólido iluminó el cielo de Entre Ríos y la región: de qué se trató

Martín Tactagi habló sobre la muerte de su hija: Acá estamos, levantándonos a la vida nuevamente

Martín Tactagi habló sobre la muerte de su hija: "Acá estamos, levantándonos a la vida nuevamente"

Entre Ríos: miércoles con temperaturas máximas de 25 grados

Entre Ríos: miércoles con temperaturas máximas de 25 grados

De un aula a un emblema: la historia de la bandera de Santa Elena, nacida en una escuela humilde a orillas del Paraná

De un aula a un emblema: la historia de la bandera de Santa Elena, nacida en una escuela humilde a orillas del Paraná

Dejanos tu comentario