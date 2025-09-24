Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: miércoles con temperaturas máximas de 25 grados

Para el sábado hay anuncio de inestabilidades con posibilidad de tormentas y lluvias aisladas para algunos sectores de Entre Ríos

24 de septiembre 2025 · 09:48hs
Foto UNO/Gonzalo Nuñez

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último informe indicó que este miércoles habrá buenas condiciones del tiempo en Entre Ríos, con temperaturas en ascenso, sobre todo en el centro y norte provincial.

Se prevén para hoy temperaturas mínimas de entre 8 y 10 grados, mientras que las máximas subirán hasta los 25 grados. Se aguarda una jornada con cielo algo nublado y despejado, según la zona.

En cuanto a las precipitaciones, hay anuncio de inestabilidades para el sábado, con posibilidad de tormentas y lluvias aisladas, aunque por el momento el porcentaje de probabilidad es del 10 al 40%.

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 25 grados. El día comienza algo nublado, pero luego se irá despejando totalmente.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 10 grados y una máxima de 23 grados. Estará algo nublado de mañana y luego continuará despejado.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 18 grados. La jornada se presentará con cielo algo nublado.

*En Victoria y Gualeguay anuncian 8 grados de mínima y 23 grados de máxima, con cielo algo nublado durante toda la jornada, según el SMN.

Entre Ríos Servicio Meteorológico Nacional temperaturas
