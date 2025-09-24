El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último informe indicó que este miércoles habrá buenas condiciones del tiempo en Entre Ríos, con temperaturas en ascenso, sobre todo en el centro y norte provincial.
Entre Ríos: miércoles con temperaturas máximas de 25 grados
Para el sábado hay anuncio de inestabilidades con posibilidad de tormentas y lluvias aisladas para algunos sectores de Entre Ríos
Se prevén para hoy temperaturas mínimas de entre 8 y 10 grados, mientras que las máximas subirán hasta los 25 grados. Se aguarda una jornada con cielo algo nublado y despejado, según la zona.
En cuanto a las precipitaciones, hay anuncio de inestabilidades para el sábado, con posibilidad de tormentas y lluvias aisladas, aunque por el momento el porcentaje de probabilidad es del 10 al 40%.
Temperatura
*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 25 grados. El día comienza algo nublado, pero luego se irá despejando totalmente.
*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 10 grados y una máxima de 23 grados. Estará algo nublado de mañana y luego continuará despejado.
*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 18 grados. La jornada se presentará con cielo algo nublado.
*En Victoria y Gualeguay anuncian 8 grados de mínima y 23 grados de máxima, con cielo algo nublado durante toda la jornada, según el SMN.