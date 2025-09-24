Uno Entre Rios | La Provincia | Martín Tactagi

Martín Tactagi habló sobre la muerte de su hija: "Acá estamos, levantándonos a la vida nuevamente"

El dirigente de Agmer, Martín Tactagi se expresó en redes tras la trágica muerte de su hija: "La pérdida de Julia es un desgarro comunitario"

24 de septiembre 2025
El dirigente de Agmer, Martín Tactagi se expresó en redes tras la trágica muerte de su hija: "La pérdida de Julia es un desgarro comunitario"
Martín Tactagi, secretario adjunto de la seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se volcó a las redes a pocos días del trágico fallecimiento de su hija Julia, de 24 años, en un accidente en avenida Almafuerte, a metros de la intersección con calle Susana Peta Acevedo. Agradeció a "las manos" que los sostuvieron como familia y aseguró que están levantándose más allá del dolor.

Martín Tactagi habló sobre la muerte de su hija: "Acá estamos, levantándonos a la vida nuevamente"

"Hay cosas que son difíciles de explicar. El golpe es tan feroz que duele en el corazón, en la cabeza, en la piel, en la mirada de los otros que también sufren. La pérdida de Julia es un desgarro comunitario que nos cubrió de tristeza. Incluso a quienes no la conocían.

No sé si el golpe nos derribó o si nos arrancó una parte que dejará la herida abierta. Sé que estamos tratando de seguir viviendo. Sé también que hubo muchas manos que como viejas costureras nos fueron cosiendo las partes para restituirnos. Manos que nos abrazaron, nos limpiaron las lágrimas, nos dieron besos, nos acariciaron y nos acompañaron en silencio. Que cosieron sus cuerpos a los nuestros para quedarse con algo del dolor. Para que nos doliera menos. A todas esas manos que incluso desde la lejanía eligieron su mejor hilo para dar su puntada, gracias.

Acá estamos, tratando de retomar el camino, sabiendo que están ustedes para abrazarnos. Tal vez sí, su pérdida nos derribó. Pero como solía decir Julia a sus alumnas cuando caían en la pista de patín, “¿por qué nos caemos? Para levantarnos”. Acá estamos, levantándonos a la vida nuevamente. De eso se trata, de volver a patinar después de haber tropezado".

Martín Tactagi encabeza la fórmula de la Agrupación Rojo y Negro -en alianza con Marcha Blanca- para convertirse en el nuevo secretario general en las elecciones sindicales del juevs 25 de septiembre. Lo acompañan Carolina Acuña, como candidata a secretaria adjunta; y Daniel Cáceres, como candidato a seretario gremial.

El accidente

Julia Tactagi, de 24 años, perdió la vida en un trágico accidente vial ocurrido en Paraná. Profesora de patín artístico y apasionada de este deporte desde la infancia, supo ganarse el respeto y el cariño de la comunidad. Su partida deja un profundo vacío entre sus alumnas, colegas y amigos, que hoy la despiden con dolor. El siniestro ocurrió en la intersección de Avenida Almafuerte y Susana María Acevedo, cuando la motocicleta en la que se trasladaba la joven colisionó con el espejo de un automóvil y, tras la caída, fue embestida por un colectivo urbano.

Según confirmaron fuentes policiales, la víctima murió en el acto a raíz de las graves lesiones sufridas, especialmente en la zona craneal. La noticia generó conmoción en la capital entrerriana y, en particular, en la comunidad del patín artístico, disciplina en la que Julia había desarrollado una trayectoria destacada como deportista y como docente.

