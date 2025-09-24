Uno Entre Rios | Ovación | Cielo Martínez

La entrerriana Cielo Martínez vende empanadas para participar en un torneo de ajedrez

La joven ajedrecista uruguayense Cielo Martínez busca apoyo para viajar al Campeonato Argentino en Córdoba. Vende empanadas y acepta donaciones.

La entrerriana Cielo Martínez vende empanadas para participar en un torneo de ajedrez.

La entrerriana Cielo Martínez vende empanadas para participar en un torneo de ajedrez.

La joven ajedrecista uruguayense Cielo Martínez participará en la sexta fecha del Torneo de Ajedrez Circuito Río Uruguay, que se realizará el domingo 5 de octubre, de 10 a 15, en la sede de ATE, ubicada en 3 de Febrero 180.

Además, para recaudar fondos que le permitan viajar al Campeonato Argentino de Ajedrez en Córdoba, Cielo lanzó una venta de empanadas programada para el viernes 26 de septiembre por la noche. El valor es de $5000 la media docena y $9000 la docena. Los interesados en hacer pedidos pueden comunicarse al 3442 642782.

LEER MÁS: Con solo 6 años, un seguiense se consagró campeón entrerriano de ajedrez

Cielo Martínez, talento uruguayense que sueña con la Copa Argentina de Ajedrez

Cielo Martínez, destacada representante del Club Don Bosco, se consagró subcampeona en la categoría Sub 16 Femenino y también logró el subcampeonato en la categoría Sub 16 Absoluto. Gracias a estos logros, obtuvo la oportunidad de participar en la prestigiosa Copa Argentina que se disputará en Córdoba.

Para poder asistir a este importante torneo, Cielo necesita apoyo económico para cubrir los gastos de viaje y estadía. La comunidad y los amantes del ajedrez están invitados a colaborar con esta talentosa joven y ayudarla a cumplir su sueño de competir a nivel nacional.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias TOLDO.ZAR.CUERDA.

