SUNSET FSTVL: la música electrónica internacional llega a las playas del Thompson

El sábado 27 de septiembre, las playas del Thompson en Paraná recibirán al SUNSET FSTVL, una experiencia que reunirá a referentes de la música electrónica mundial

El sábado 27 de septiembre, las playas del Thompson en Paraná recibirá al SUNSET FSTVL, una experiencia que reunirá a referentes de la música electrónica mundial. Desde las 18 hasta el amanecer, el público podrá disfrutar de más de 12 horas de música en vivo en un entorno privilegiado frente al río.

La grilla internacional está encabezada por Magdalena (Alemania), reconocida figura del deep y melodic techno, con presentaciones en festivales como Burning Man y Tomorrowland. La DJ y productora llega a Paraná como parte de su gira argentina, que ya incluyó una multitudinaria fecha en Mendoza.

La acompañará D-Nox (Alemania), referente del progressive house y techno con más de dos décadas de trayectoria en escenarios de todo el mundo. El line up se completa con Albuquerque (Brasil), DJ y productor ligado al icónico Warung Beach Club, que traerá sus grooves profundos y el sonido característico del sur.

La propuesta suma también la presencia de artistas locales: Marco Montapponi, Max Blade y Mística de Río, que aportarán identidad regional a una noche con impronta internacional.

SUNSET FSTVL no es solo un festival, sino una experiencia 360° que une música, arte, naturaleza y comunidad. El paisaje del río, la caída del sol, la iluminación escénica y las intervenciones artísticas diseñadas especialmente para la ocasión hacen de este encuentro un evento sensorial completo.

La producción está a cargo de AL+ y 4Get, con el apoyo de Paracima y Hierlam. Las entradas pueden adquirirse en tickea.com.ar y a través de la red de RRPP.

SUNSET FSTVL – Sábado 27 de septiembre | 18:00 a 06:00 | Playas del Thompson, Paraná.