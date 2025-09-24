Uno Entre Rios | Escenario | SUNSET FSTVL

SUNSET FSTVL: la música electrónica internacional llega a las playas del Thompson

El sábado 27 de septiembre, las playas del Thompson en Paraná recibirán al SUNSET FSTVL, una experiencia que reunirá a referentes de la música electrónica mundial

24 de septiembre 2025 · 11:58hs
SUNSET FSTVL en Paraná

SUNSET FSTVL en Paraná

El sábado 27 de septiembre, las playas del Thompson en Paraná recibirá al SUNSET FSTVL, una experiencia que reunirá a referentes de la música electrónica mundial. Desde las 18 hasta el amanecer, el público podrá disfrutar de más de 12 horas de música en vivo en un entorno privilegiado frente al río.

SUNSET FSTVL en Paraná

La grilla internacional está encabezada por Magdalena (Alemania), reconocida figura del deep y melodic techno, con presentaciones en festivales como Burning Man y Tomorrowland. La DJ y productora llega a Paraná como parte de su gira argentina, que ya incluyó una multitudinaria fecha en Mendoza.

Los del Litoral 

Los del Litoral llegan al Teatro 3 de Febrero

Festival Ritmos Argentinos

Festival Ritmos Argentinos: recitales gratuitos en Rosario del Tala, Concordia y Paraná

La acompañará D-Nox (Alemania), referente del progressive house y techno con más de dos décadas de trayectoria en escenarios de todo el mundo. El line up se completa con Albuquerque (Brasil), DJ y productor ligado al icónico Warung Beach Club, que traerá sus grooves profundos y el sonido característico del sur.

La propuesta suma también la presencia de artistas locales: Marco Montapponi, Max Blade y Mística de Río, que aportarán identidad regional a una noche con impronta internacional.

SUNSET FSTVL no es solo un festival, sino una experiencia 360° que une música, arte, naturaleza y comunidad. El paisaje del río, la caída del sol, la iluminación escénica y las intervenciones artísticas diseñadas especialmente para la ocasión hacen de este encuentro un evento sensorial completo.

La producción está a cargo de AL+ y 4Get, con el apoyo de Paracima y Hierlam. Las entradas pueden adquirirse en tickea.com.ar y a través de la red de RRPP.

SUNSET FSTVL – Sábado 27 de septiembre | 18:00 a 06:00 | Playas del Thompson, Paraná.

LEER MÁS: El Museo Histórico de Santa Elena celebra su 31° aniversario con audioguías

SUNSET FSTVL Thompson Paraná música electrónica
Noticias relacionadas
Museo Histórico de Santa Elena

El Museo Histórico de Santa Elena celebra su 31° aniversario con audioguías

Salón Provincial de Artes Visuales

Se definieron las obras del Salón Provincial de Artes Visuales

El sábado se estrena El Infierno de los Vivos, protagonizado por Cielo Eberhardt, una joven actriz de Paraná

El sábado se estrena "El Infierno de los Vivos", protagonizado por una joven actriz de Paraná

Perú al final

"Perú al final", nueva muestra en AURA con entrada libre y gratuita

Ver comentarios

Lo último

Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

La candidata de LLA en Río Negro recibió un préstamo irregular del banco Nación

La candidata de LLA en Río Negro recibió un préstamo irregular del banco Nación

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Ultimo Momento
Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

La candidata de LLA en Río Negro recibió un préstamo irregular del banco Nación

La candidata de LLA en Río Negro recibió un préstamo irregular del banco Nación

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Bólido iluminó el cielo de Entre Ríos y la región: de qué se trató

Bólido iluminó el cielo de Entre Ríos y la región: de qué se trató

SUNSET FSTVL: la música electrónica internacional llega a las playas del Thompson

SUNSET FSTVL: la música electrónica internacional llega a las playas del Thompson

Policiales
Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Ovación
La entrerriana Cielo Martínez vende empanadas para participar en un torneo de ajedrez

La entrerriana Cielo Martínez vende empanadas para participar en un torneo de ajedrez

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

El entrerriano Joaquín Piñeyro, citado por primera vez a la Reserva de Boca Juniors

El entrerriano Joaquín Piñeyro, citado por primera vez a la Reserva de Boca Juniors

Racing venció a Vélez y es el primer semifinalista de la Copa Libertadores

Racing venció a Vélez y es el primer semifinalista de la Copa Libertadores

Ganar, un objeto de consumo, el libro que debate la histeria resultadista

"Ganar, un objeto de consumo", el libro que debate la histeria resultadista

La provincia
Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

Bólido iluminó el cielo de Entre Ríos y la región: de qué se trató

Bólido iluminó el cielo de Entre Ríos y la región: de qué se trató

Martín Tactagi habló sobre la muerte de su hija: Acá estamos, levantándonos a la vida nuevamente

Martín Tactagi habló sobre la muerte de su hija: "Acá estamos, levantándonos a la vida nuevamente"

Entre Ríos: miércoles con temperaturas máximas de 25 grados

Entre Ríos: miércoles con temperaturas máximas de 25 grados

De un aula a un emblema: la historia de la bandera de Santa Elena, nacida en una escuela humilde a orillas del Paraná

De un aula a un emblema: la historia de la bandera de Santa Elena, nacida en una escuela humilde a orillas del Paraná

Dejanos tu comentario