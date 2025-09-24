Este lunes será feriado en Entre Ríos

El lunes 29 de septiembre será feriado en Entre Ríos por San Miguel Arcángel y por el Día del Empleado de Comercio.

Este lunes será feriado en la provincia y para los empleados de comercio

El lunes 29 de septiembre será una jornada de descanso para amplios sectores en Entre Ríos. Ese día será feriado provincial al conmemorarse a San Miguel Arcángel, patrono de Entre Ríos, por lo que no habrá clases en las escuelas, los bancos permanecerán cerrados y la administración pública no tendrá actividad.

La celebración del bicentenario del patrocinio de San Miguel Arcángel en la provincia ha dado comienzo con una serie de actividades que combinan la fe religiosa, la cultura local y el espíritu de comunidad. Este sábado comenzó oficialmente la novena que, por su trascendencia, está marcada por una serie de eventos especiales.

Día del empleado de Comercio

En paralelo, ese mismo lunes se trasladará el Día del Empleado de Comercio, originalmente previsto para el viernes 26. Según la Ley 26.541, la fecha tiene carácter de feriado nacional para los trabajadores mercantiles, por lo que el comercio tampoco funcionará.

La coincidencia de ambas fechas generará un doble feriado para gran parte de la población entrerriana. Los hospitales atenderán únicamente con guardias mínimas, mientras que el transporte público funcionará con frecuencias reducidas.

En cambio, la industria y otras actividades privadas continuarán operando de manera normal, salvo en el sector mercantil, que se sumará al asueto. De esta manera, el lunes 29 presentará un escenario particular en Entre Ríos, con buena parte de la actividad administrativa y comercial interrumpida por la superposición de celebraciones.