Murió Ricardo Payo Aimar, ídolo de Banda Norte y padre de Pablo

El exfutbolista brilló en Río Cuarto durante las décadas del 60 y 70. Fue una figura emblemática del club Banda Norte. Padre de Pablo Aimar.

10 de marzo 2026 · 22:46hs
Pablo Aimar junto a su padre y hermano

Pablo Aimar junto a su padre y hermano, Andrés. 

El fútbol del sur de Córdoba atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Ricardo Tomás “Payo” Aimar, histórico futbolista y entrenador de Río Cuarto y padre del exjugador de la Selección Argentina Pablo Aimar.

La noticia se confirmó en las últimas horas y generó un fuerte impacto en el ambiente deportivo local. El exjugador se encontraba internado en el Instituto Médico Río Cuarto, donde permanecía bajo tratamiento debido a problemas de salud que venía atravesando en los últimos años.

Reconocido por su humildad, su pasión por el fútbol y su calidad dentro de la cancha, “el Payo” fue una figura muy querida en el deporte regional y dejó una marca imborrable en varias instituciones de la ciudad.

Un referente del fútbol riocuartense

Ricardo Aimar desarrolló una extensa trayectoria como futbolista en clubes de Río Cuarto. Entre otras instituciones, vistió las camisetas de Belgrano de Río Cuarto, Centro Cultural Alberdi, Estudiantes de Río Cuarto y especialmente del Club Atlético Banda Norte, donde se convirtió en uno de los jugadores más recordados por los hinchas.

Precisamente Banda Norte, club del barrio Parque Sarmiento, fue la institución con la que quedó más identificado a lo largo de su carrera y donde forjó gran parte de su reconocimiento dentro del fútbol local.

Tras su etapa como jugador también se desempeñó como entrenador y formador de jóvenes futbolistas, rol en el que mantuvo siempre el mismo perfil: cercano, generoso y profundamente apasionado por el deporte.

Campeón con la selección de Río Cuarto

Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó en 1973, cuando integró el cuerpo técnico de la Selección de Río Cuarto que se consagró campeona del Campeonato Argentino de Ligas.

Ese logro quedó grabado en la memoria del fútbol regional y consolidó su figura como uno de los referentes de la disciplina en la ciudad.

Quienes compartieron equipos o vestuarios con él lo recuerdan como un futbolero apasionado y una persona de enorme calidad humana, respetada por jugadores, entrenadores e hinchas sin importar los colores de cada club.

Padre de una familia futbolera

Además de su trayectoria deportiva, Ricardo Aimar fue conocido a nivel nacional por ser el padre de Pablo Aimar —apodado “Payito” (luego reconvertido en "Payasito") justamente en referencia a su padre— y de Andrés Aimar, ambos vinculados al fútbol.

Pablo Aimar desarrolló una destacada carrera en clubes de Europa y en la Selección Argentina, y actualmente integra el cuerpo técnico del seleccionado nacional.

