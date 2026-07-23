Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo del jueves 23 de julio de 2026

Este es el horóscopo correspondiente al jueves 23 de julio de 2026. Signo por signo lo que nos deparan los astros en el Zodíaco.

23 de julio 2026 · 07:39hs
Horóscopo del jueves 23 de julio de 2026

Este es el horóscopo correspondiente al jueves 23 de julio de 2026. Signo por signo lo que nos deparan los astros en el Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo

Horóscopo del miércoles 22 de julio de 2026

horoscopo del martes 21 de julio de 2026

Horóscopo del martes 21 de julio de 2026

Recupere el romanticismo perdido con su pareja. Aunque le guste gastar dinero, debe reprimirse un poco. Un nuevo trabajo le reportará satisfacciones personales. Sus cambios de humor se deben a la falta de descanso.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Ocasión propicia para conquistas sentimentales. Refuerzos económicos; día para invertir. Aparece un inversor para el nuevo proyecto de su empresa. Un amigo le enseñará a introducir buenos hábitos en su dieta.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Encuentra a esa persona que le cubre de mimos. Disponga de su dinero a su antojo, para eso lo tiene. Esfuércese para sacar ese trabajo adelante. Sentirá un ligero malestar pasajero.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Sea optimista, hoy puede encontrar a la persona de su vida. En lo económico, la suerte estará de su parte. Evite enemistarse con sus compañeros de trabajo. Dirá adiós al cansancio en esta jornada.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Disposición para dar mucho afecto. Hoy un familiar le descabalará su presupuesto. El viaje de negocios pendiente será muy provechoso. Con el ejercicio, expulsará las energías negativas.

LEER MÁS: Horóscopo del miércoles 22 de julio de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Su vida sentimental no se verá afectada por los chismorreos. No sea imprudente con sus inversiones. Descubrirá que cometió un error en el trabajo. El yoga le puede ayudar a controlar su mente.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Falta de entendimiento con la persona amada. Jornada favorable para triunfar económicamente. Suspicacias en el trabajo, serán pasajeras. Sus rodillas flaquean, debería ejercitarlas.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Ambiente familiar revuelto, ármese de paciencia. Se va a ver obligado a pagar una deuda de un familiar. No pase a otro trabajo sin acabar el actual. Las energías se reponen con una adecuada alimentación.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Goza de una estabilidad sentimental envidiable. Día positivo para todo lo relacionado con el dinero. Esté alerta a las oportunidades laborales que le ofrezcan. Le apetecerá poner a punto su cuerpo y hoy es el día.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Notará que cada día está más enamorado de su pareja. Llega una tentadora oferta económica, analícela bien. Si está en paro encontrará una oferta interesante. Muy bien física y mentalmente.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Su pareja le quiere más de lo que demuestra, no lo olvide. Intente que sus diversiones no descalabren su presupuesto. El éxito profesional está a la vuelta de la esquina. Cuide su garganta o acabará con un buen resfriado.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

No tolere que un extraño le utilice para resolver sus problemas. Vigile lo relacionado con la economía. Intente ser más disciplinado en su trabajo. Proteja sus ojos ya que estarán sensibles al polvo del ambiente.

Horóscopo Signo julio
Noticias relacionadas
Horóscopo

Horóscopo del lunes 20 de julio de 2026

Horóscopo.

Horóscopo del viernes 17 de julio de 2026

Horóscopo

Horóscopo del jueves 16 de julio de 2026

horoscopo del miercoles 15 de julio de 2026

Horóscopo del miércoles 15 de julio de 2026

Ver comentarios

Lo último

El PJ activó el proceso disciplinario contra las senadoras que votaron la reforma jubilatoria

El PJ activó el proceso disciplinario contra las senadoras que votaron la reforma jubilatoria

El sector ganadero cierra filas en defensa del IPCVA ante posibles cambios en su financiamiento

El sector ganadero cierra filas en defensa del IPCVA ante posibles cambios en su financiamiento

Boca va por la ventaja en La Bombonera ante OHiggins

Boca va por la ventaja en La Bombonera ante O'Higgins

Ultimo Momento
El PJ activó el proceso disciplinario contra las senadoras que votaron la reforma jubilatoria

El PJ activó el proceso disciplinario contra las senadoras que votaron la reforma jubilatoria

El sector ganadero cierra filas en defensa del IPCVA ante posibles cambios en su financiamiento

El sector ganadero cierra filas en defensa del IPCVA ante posibles cambios en su financiamiento

Boca va por la ventaja en La Bombonera ante OHiggins

Boca va por la ventaja en La Bombonera ante O'Higgins

Identificaron a las víctimas fatales del choque entre una camioneta y un camión en rutas 14 y 18

Identificaron a las víctimas fatales del choque entre una camioneta y un camión en rutas 14 y 18

Escándalo en Gualeguay: denunciaron que había una cámara oculta en el baño de mujeres de una comisaría

Escándalo en Gualeguay: denunciaron que había una cámara oculta en el baño de mujeres de una comisaría

Policiales
Identificaron a las víctimas fatales del choque entre una camioneta y un camión en rutas 14 y 18

Identificaron a las víctimas fatales del choque entre una camioneta y un camión en rutas 14 y 18

Escándalo en Gualeguay: denunciaron que había una cámara oculta en el baño de mujeres de una comisaría

Escándalo en Gualeguay: denunciaron que había una cámara oculta en el baño de mujeres de una comisaría

No alcanzó el fuerte aliento etílico: ordenaron revisar la revocación de una libertad condicional

No alcanzó el "fuerte aliento etílico": ordenaron revisar la revocación de una libertad condicional

Colón: investigan el voraz incendio que destruyó seis cabañas

Colón: investigan el voraz incendio que destruyó seis cabañas

Dos muertos por un accidente entre una camioneta y un camión en la intersección de ruta 14 y 18

Dos muertos por un accidente entre una camioneta y un camión en la intersección de ruta 14 y 18

Ovación
Boca va por la ventaja en La Bombonera ante OHiggins

Boca va por la ventaja en La Bombonera ante O'Higgins

Riquelme, contundente tras el regreso de Villa a Boca: Todos merecemos una segunda oportunidad

Riquelme, contundente tras el regreso de Villa a Boca: "Todos merecemos una segunda oportunidad"

Liga Argentina: La Unión de Colón confirmó DT y cuatro fichas

Liga Argentina: La Unión de Colón confirmó DT y cuatro fichas

Torneo del Interior: Estudiantes y Rowing afrontan compromisos decisivos en una jornada clave

Torneo del Interior: Estudiantes y Rowing afrontan compromisos decisivos en una jornada clave

Nicolás Bonelli: Vemos que hay otras marcas que son superiores

Nicolás Bonelli: "Vemos que hay otras marcas que son superiores"

La provincia
El PJ activó el proceso disciplinario contra las senadoras que votaron la reforma jubilatoria

El PJ activó el proceso disciplinario contra las senadoras que votaron la reforma jubilatoria

Paraná: se disparó un 50% la demanda de servicios fúnebres gratuitos

Paraná: se disparó un 50% la demanda de servicios fúnebres gratuitos

La reforma previsional llegó a Diputados con cruces por los tiempos y el alcance del debate

La reforma previsional llegó a Diputados con cruces por los tiempos y el alcance del debate

La UCR respaldó la reforma jubilatoria y pidió a Diputados aprobar el proyecto de Frigerio

La UCR respaldó la reforma jubilatoria y pidió a Diputados aprobar el proyecto de Frigerio

Paraná Wine reunirá a más de 70 bodegas en una feria que impulsa el enoturismo entrerriano

Paraná Wine reunirá a más de 70 bodegas en una feria que impulsa el enoturismo entrerriano

Dejanos tu comentario